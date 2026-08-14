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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
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MEB, LGS kapsamında 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Boş kontenjanlar için 17-26 Ağustos'ta komisyonlara başvuru alınacak, süreç 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 10 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının da sistem üzerinden erişime açıldığı açıklandı.

2. nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme sürecinin, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

YATILILIK BAŞVURULARI 31 AĞUSTOS-3 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okullar ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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