Giresun okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Giresun'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", " Giresun Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

GİRESUN HAVA DURUMU

Giresun'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Yağış Cuma Günü Şiddetini Artıracak

Giresun'da Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Saatlik tahminlere göre öğleden sonra başlayan sağanak yağışın akşam ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü rüzgarın zaman zaman saatte 47 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, gece saatlerinde hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü Giresun genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağışın şiddetini artırması beklenirken, gün boyunca aralıklarla kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 10–11 derece aralığında seyrederken, yüksek nem oranı ve rüzgar nedeniyle yağışlar daha etkili hissedilecek. Akşam saatlerinde rüzgarın saatte 42 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Giresun'da kuvvetli yağmurlu hava hakim olacak. Cumartesi günü rüzgarlı bir hava beklenirken, pazar günü yağışların yeniden etkili olması öngörülüyor. Pazartesi ve salı günleri ise yağmurun aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 5 ila 17 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.