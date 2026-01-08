Haberler

Giresun okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Giresun okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Giresun okullar tatil mi?", "9 Ocak Cuma Giresun'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Giresun Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giresun'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", " Giresun Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

GİRESUN HAVA DURUMU
Giresun'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Yağış Cuma Günü Şiddetini Artıracak

Giresun'da Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Saatlik tahminlere göre öğleden sonra başlayan sağanak yağışın akşam ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü rüzgarın zaman zaman saatte 47 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, gece saatlerinde hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü Giresun genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağışın şiddetini artırması beklenirken, gün boyunca aralıklarla kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 10–11 derece aralığında seyrederken, yüksek nem oranı ve rüzgar nedeniyle yağışlar daha etkili hissedilecek. Akşam saatlerinde rüzgarın saatte 42 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Giresun okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Giresun'da kuvvetli yağmurlu hava hakim olacak. Cumartesi günü rüzgarlı bir hava beklenirken, pazar günü yağışların yeniden etkili olması öngörülüyor. Pazartesi ve salı günleri ise yağmurun aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 5 ila 17 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme