Gemi neden battı? Batan gemi kimin, kime ati?

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olması üzerine KKTC ve Türkiye’den çok sayıda ekip bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kazanın ardından kriz masası oluşturulurken kurtarılan yolcuların Girne Limanı’na taşınması ve kayıp kişilere ulaşılması için çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

BATAN GEMİDE SON DURUM

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in verdiği son bilgilere göre, Girne açıklarında alabora olan ve toplam 267 kişiyi taşıyan gemide bulunanlardan 237 kişi kurtarıldı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra helikopterler, sivil tekneler ve bölgede bulunan diğer gemiler kurtarma operasyonuna katıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ekiplerin ihbarın ardından yaklaşık 15-20 dakika içerisinde kaza bölgesine ulaştığını, geminin ters dönmüş halde bulunduğunu ve yolcuların farklı deniz araçlarına alınarak güvenli bölgelere taşındığını açıkladı. Girne Limanı’nda bekletilen diğer yolcu gemilerinden biri de bölgeye yönlendirilerek kazazedelerin tahliyesine destek verdi.

Kurtarılan yolcular Girne Limanı’na getirilmeye başlanırken limanda sağlık ekipleri için geniş çaplı hazırlık yapıldı. Ambulanslar hazır bekletildi, Sivil Savunma ekipleri tarafından ilk müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla tıbbi müdahale çadırı kurulması için çalışma başlatıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı da Girne Limanı ile devlet ve özel hastanelerde gerekli tedbirlerin alındığını, sağlık personelinin hazır hale getirildiğini bildirdi. Kazanın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında toplanan Kriz Masası’nda Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanlarının yanı sıra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı yer aldı. Toplantıda arama kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar kullanılarak kesintisiz sürdürülmesi kararlaştırıldı.

GEMİ NEDEN BATTI?

Geminin neden alabora olduğuna ilişkin kesin neden henüz açıklanmadı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazanın sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi. Arıklı’nın verdiği bilgilere göre Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere saat 12.00 itibarıyla Girne Limanı’ndan ayrılan katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta su almaya başladı ve daha sonra alabora olarak ters döndü. Arıklı, olayın ardından yaptığı açıklamada bölgede denizin oldukça dalgalı olduğunu da belirtti ancak kazanın kesin nedenine ilişkin incelemeler tamamlanmadan değerlendirme yapılmasının erken olduğunu söyledi.

Kazanın meydana geldiği sıradaki ağır deniz şartları kurtarma çalışmalarını da güçleştirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterler, Sivil Savunma unsurları, sivil tekneler ve bölgedeki diğer gemiler yolcuların tahliyesi için çalışırken geminin neden su almaya başladığı ve alabora olmasına hangi faktörlerin yol açtığına ilişkin araştırma başlatıldı. Bakan Arıklı da kurtarılan yolcuların Girne Limanı’na getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada geminin alabora olmasına neden olan faktörlerin araştırıldığını kaydetti. Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilerde kazanın kesin sebebine ilişkin herhangi bir sonuç açıklanmadı.

BATAN GEMİ KİMİN, KİME AİT?

Girne açıklarında alabora olan katamaran tipi yolcu gemisinin hangi şirkete ya da kişiye ait olduğuna ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. Geminin Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıktığı, saat 12.00 itibarıyla Girne Limanı’ndan hareket ettiği ve 267 kişiyi taşıdığı bildirildi. Kazanın ardından yolcuların kurtarılması için Girne Limanı’nda bulunan başka yolcu gemileri de bölgeye yönlendirildi. Bakan Arıklı, başka bir firmaya ait yolcu gemisinin derhal hareket ederek kaza bölgesine ulaştığını ve kazazede yolcuları almaya başladığını aktardı ancak alabora olan geminin bağlı bulunduğu şirketin adına ilişkin bilgi vermedi.