Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Gelin'in hafta sonu yeni bölümlerinin yayınlanmaması, izleyicilerin dikkatini çekti. Hançer ve Cihan'ın hikâyesini takip edenler, dizinin final yapıp yapmadığını ve ekranlara veda edip etmediğini merak etmeye başladı. Kanal 7'nin resmi internet sitesinde yayımlanan yeni bölüm tanıtımıyla birlikte Gelin dizisinin yayın takvimi de netleşti. Peki, Gelin dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Gelin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

GELİN DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Gelin dizisi final yapmadı. Dizinin yayından kaldırıldığına ilişkin de kanal tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Kanal 7'nin resmi internet sitesinde 13 Kasım Cuma günü yayınlanan 513. bölümün ardından 514. bölüm fragmanının paylaşılması, yapımın devam ettiğini gösteriyor.

Dizinin hafta sonu yeni bölümleriyle ekrana gelmemesi, izleyicilerde final yaptığı yönünde soru işaretlerine neden oldu. Ancak Kanal 7'nin açıkladığı yayın takvimine göre Gelin, hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelin dizisinin 514. bölümü, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Kanalın resmi internet sitesinde yeni bölüm fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı.

Dizi, hafta içi her gün saat 19.00'da yayınlanıyor. Hafta sonu ise Kanal 7'nin yayın akışında yeni bölüm yerine farklı yapımlara yer veriliyor.

GELİN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Gelin dizisi, Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Hafta içi her gün saat 19.00'da izleyiciyle buluşan dizinin bölümleri ve yeni bölüm fragmanları Kanal 7'nin resmi internet sitesi ile izle7 platformundan takip edilebiliyor.

GELİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gelin dizisinin 513. bölümünde Gülfem'in konağa dönüşü yeni bir krize neden oldu. Yengesinin evlendiğini öğrenen Cihan, karşılaştığı manzara karşısında öfkesine hakim olamadı. Gülfem ise zorla ve tehditle evlendirildiğini gizleyerek aşık olduğu için evlendiğini söyledi.

Gülfem'in yeni eşiyle birlikte konakta yaşamaya başlaması, aile içindeki gerilimi daha da artırdı. Cihan'ın bu gelişme karşısında nasıl bir tavır alacağı ise yeni bölümde yanıt bulacak.

GELİN 514. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelin dizisinin 514. bölüm fragmanı Kanal 7'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. 16 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde Gülfem'in konağa dönüşünün ardından yaşanacak gelişmeler izleyicileri bekliyor.