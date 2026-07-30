Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı, Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun odağı, partinin TBMM'deki milletvekillerinin nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi. Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi kontenjanından Meclis'te bulunan dört milletvekilinin görevlerine bağımsız milletvekili statüsünde devam edeceğini ve herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını duyurdu. Peki, Gelecek Partisi neden feshedildi? Gelecek Partisi milletvekilleri kimler? Detaylar...

GELECEK PARTİSİ NEDEN FESHEDİLDİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Davutoğlu açıklamasında, Türkiye'deki mevcut siyasi sistemin ve parti siyasetinin çıkmaza girdiğini değerlendirdiklerini belirterek, partinin yetkili kurulları ile Gelecek Partisi kadrolarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucunda bu kararın alındığını ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geldiğimiz noktada, genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında, partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz."

Bu açıklamanın ardından Gelecek Partisi'nin TBMM'deki temsilinin nasıl devam edeceği ve milletvekillerinin yeni siyasi yol haritası kamuoyunda merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi'nin TBMM'deki dört milletvekilinin çalışmalarını Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdüreceğini bildirdi.

Özdağ, milletvekillerinin İYİ Parti veya Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu isimlerin herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve görevlerine bağımsız milletvekili olarak devam edeceklerini açıkladı.

Yeni Yol Grubu'nun ise Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu yapı olarak TBMM'deki faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

GELECEK PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın açıklamasına göre, Gelecek Partisi kontenjanından TBMM'de görev yapan dört milletvekili çalışmalarını Yeni Yol Grubu çatısı altında sürdürecek.

Açıklamaya göre bağımsız milletvekili statüsünde görev yapacak isimler şunlar:

Sema Silkin Ün (Denizli)

Selçuk Özdağ (Muğla)

Kani Torun (Bursa)

Mustafa Bilici (İzmir)

Yapılan açıklamada, bu dört milletvekilinin herhangi bir siyasi partiye katılmadan Meclis çalışmalarına Yeni Yol Grubu bünyesinde devam edeceği ifade edildi. Böylece Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından milletvekillerinin TBMM'deki çalışma şekli de kamuoyuyla paylaşılmış oldu.