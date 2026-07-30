Nihat Kahveci, ''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldıza verdi veriştirdi

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan Fenerbahçe’de sergilenen futbol ve oyuncu performansları tartışılmaya devam ediyor.

NİHAT KAHVECİ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci, özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun performansını sert bir dille eleştirdi.

''KEREM ÇOK KÖTÜ, KULÜBEDE OTURUR''

Milli futbolcunun form grafiğindeki düşüşe dikkat çeken Nihat Kahveci, oyuncunun geçmişteki performanslarını hatırlatarak "Valla Kerem, sen en kötü oynadığın an en şık golleri de attın. Galatasaray'da da çok eleştirildin ama hep çift haneli skor katkısı. Benfica'da benim beklediğimden çok daha iyi oynadın, bizi çok iyi temsil ettin, ben o kadar beklemiyordum. Fenerbahçe'ye geldin koskoca bir ilk yarı, bence Fenerbahçe'nin en kötüsüydü geçen sezon. İkinci yarı da Avrupa maçlarında attığı gollerle bir lige yansıma, bir moral toparladı sonrası yine kötü. A Milli Takım'ı hiç saymıyorum, oynadığı 2 maçta sıfır. Bu iki maçta da sıfır. Gidişat çok kötü, Kerem çok kötü. Zaten konuşulan transferler var. Zaten uçsa, gol de atsa Leao ismi gelirse kulübede otururdu. Şu anda Leao yokken bile kulübede oturur." dedi.