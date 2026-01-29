Geçinemiyorum diyen milletvekili kimdir? AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında, nereli?

Çorlu'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda milletvekili maaşlarının yaşam giderlerini karşılamada yetersiz olduğunu ifade eden Mestan Özcan, özellikle Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarına yapılan zamların kendisine yönelik eleştirilerin artmasına yol açtığını belirtti. Özcan, eleştirilere karşılık olarak "Maaşımı vereyim gel sen idare et" sözleriyle yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti. Peki, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

Mestan Özcan, 1972 yılında Tekirdağ'da doğdu. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özcan, akademik kariyerini Namık Kemal Üniversitesi'nde çalışma iktisadı alanında yüksek lisans yaparak 2022 yılında tamamladı.

Askerlik görevini Mardin – Savur Jandarma Komando Bölük Komutanlığı 3. Tim Komutanı olarak tamamlayan Özcan, 2000 yılından itibaren iş hayatına atıldı. Ailesinin 70 yıllık geçmişe sahip tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak görev aldı.

Özcan'ın siyasi kariyeri de oldukça kapsamlıdır. 2011 yılında Tekirdağ AK Parti 4. sıra milletvekili adayı olarak siyasete adım atan Özcan, 2014 Yerel Seçimlerinde Malkara İlçe Seçim Koordinatörü oldu. 2014-2018 yılları arasında AK Parti Tekirdağ Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılında yeniden Tekirdağ AK Parti 4. sıra milletvekili adayı olarak siyasi faaliyetlerini sürdürdü.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Özcan, ardından 3 Mayıs 2019'da AK Parti Tekirdağ İl Başkanı oldu. 13 Kasım 2020'deki 7. Olağan Kongrede yeniden il başkanlığı görevine seçilen Özcan, 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti listelerinden Tekirdağ 1. sıradan aday gösterilerek milletvekili oldu.

MESTAN ÖZCAN KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Mestan Özcan, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

MESTAN ÖZCAN NERELİ?

Mestan Özcan, Tekirdağ doğumlu ve doğma büyüme bir Trakyalıdır. Tekirdağ'da başlayan hayatı, eğitim, iş ve siyasi yaşamını da aynı şehirde şekillendirmiştir.