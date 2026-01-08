Gebze okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Gebze'de okul yok mu Gebze Kaymakamlığı- KAR TATİLİ)?

Gebze bölgesindeki okulların tatil olup olmadığına dair merak edilen soruların yanıtları Gebze Kaymakamlığı tarafından açıklanacak. 9 Ocak Cuma günü için kar tatili duyurusu bekleniyor. Gebze'deki öğrenciler ve veliler, kar yağışının etkisiyle okulların tatil olup olmadığını araştırıyorlar.

GEBZE HAVA DURUMU

Gebze'de Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hafta Başında Kar Bekleniyor

Gebze'de Perşembe akşam saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, hafta başında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Gebze Saatlik Hava Durumu (Perşembe – Cuma)

Perşembe akşamı kent genelinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak:

18.00 – 21.00: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14°C

21.00 – 24.00: Sağanak yağışlı, 11°C, nem %93

Cuma gecesi ve sabah saatlerinde yağmur etkisini sürdürecek:

00.00 – 06.00: Yağmurlu, sıcaklık 4–9°C

06.00 – 09.00: Yağmurlu, 6°C

Cuma öğle saatlerinden itibaren yağışlar zayıflarken bulutlu hava etkili olacak, rüzgâr zaman zaman kuvvetlenecek:

09.00 – 12.00: Hafif yağmurlu, rüzgâr 40 km/sa

12.00 – 18.00: Parçalı bulutlu, rüzgâr 51 km/sa'ye kadar çıkabilir

18.00 – 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7°C

Gebze 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji tahminlerine göre Gebze'de yağışlı ve soğuk hava hafta boyunca etkili olacak:

9 Ocak Cuma: Yağmurlu, 3 / 6°C

10 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, 5 / 16°C

11 Ocak Pazar: Sağanak yağışlı, 9 / 11°C

12 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu, 3 / 5°C

13 Ocak Salı: Kar yağışlı, 0 / 2°C

Rüzgârın 19–30 km/sa, nem oranının ise %44 ile %94 arasında değişmesi bekleniyor.

Uyarı

Uzmanlar, özellikle Pazartesi ve Salı günleri beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

GEBZE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.