Gazze Yürüyüşü nerede yapılıyor, yürüyüş saat kaçta başlayacak? 1 Ocak Gazze Yürüyüşü'ne kimler katıldı?

2026'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen her yaştan vatandaş, Filistin'e destek için sokaklara çıktı. "Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" sloganları eşliğinde sabah namazı sonrası başlayan buluşmada, Gazze'de yaşanan dram güçlü bir şekilde gündeme taşındı. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'ın yanı sıra Ulaştırma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılım sağladı. Gazze Yürüyüşü'nün düzenlendiği yer ve başlangıç saati ise merak konusu oldu.

ON BİNLER FİLİSTİN İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞTU

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla, Filistin'de yaşanan saldırıların son bulması amacıyla 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen "Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" mitingi için İstanbul'da on binlerce kişi sabah namazında camilerde bir araya geldi. Namazın ardından oluşturulan kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş başlatıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında vatandaşlar; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını eda etti. Namaz sonrası cami avlularında toplanan kalabalık gruplar halinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.

SOĞUĞA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Burada namaz kılan binlerce kişi, daha sonra Galata Köprüsü istikametine hareket etti. Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu Sultanahmet Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramı yapıldı.

"İSTANBUL'DAN GAZZE'YE DİRENİŞE SELAM"

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan, omuzlarına kefiye takan katılımcılar yürüyüş boyunca tekbir getirerek "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarını dile getirdi.

Süleymaniye Camisi'nde namazın ardından yürüyüşe geçen grup da ellerindeki bayraklar ve pankartlarla Galata Köprüsü'ne doğru ilerledi. "Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankartın arkasında yürüyen kalabalık, zaman zaman "Yaşasın küresel intifada" ve "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın yanı sıra bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri de Karaköy Arap Camisi'nde kıldıkları sabah namazının ardından vatandaşlarla birlikte yürüyüşe katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: 2026 MAZLUMLAR İÇİN HAYIRLI OLSUN

Yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için edilen dualarla başladıklarını belirtti. Yılın ilk sabahında camilerde bir araya gelmenin manevi açıdan büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Erdoğan, milletin bu birlik ve dayanışmaya güçlü şekilde inandığını ifade etti.

Erdoğan, "Bir yandan Filistinli mazlumlar için dua ediyoruz, diğer yandan şehitlerimizi anıyoruz. 2026 yılının milletimiz ve Filistinli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu çağrıya kulak veren ve dualara ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımın her yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu birlikteliğin Filistin'in özgürlüğüne ve Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.

CEYLAN: 2026 ADALETİN YÜKSELDİĞİ BİR YIL OLACAK

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nden yüz binlerle birlikte dünyaya güçlü bir mesaj verildiğini söyledi. İstanbul'dan yükselen bu vicdan çağrısının tüm dünyaya yayıldığını belirten Ceylan, zulmün karşısında hiçbir gücün bu duruşa engel olamayacağını ifade etti.

Ceylan, "Gazze'de yaşanan zulüm artık tüm insanlığın vicdanını harekete geçirmiş durumda. 2026'nın adalet ve merhametin öne çıktığı yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Kortejler halinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar Galata Köprüsü'ne ulaştı. Katılımcılar polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alındı. Yardım kuruluşları tarafından simit, çay ve çorba dağıtılırken, köprü ve çevresindeki camilerde yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

Yetkililer, Filistin'e destek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen yürüyüş nedeniyle Galata Köprüsü ve güzergâha çıkan cadde ve sokakların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sürücüler alternatif yollar konusunda bilgilendirilirken, köprüye ulaşımın birçok ilçeden ring seferleriyle sağlandığı aktarıldı.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 48 saat içinde 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Enkaz altından daha önce yaşamını yitirdiği belirlenen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 418'e, yaralı sayısı ise bin 152'ye yükseldi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam can kaybının 71 bin 269'a, yaralı sayısının da 171 bin 232'ye ulaştığı açıklandı.