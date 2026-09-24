Gaziantep'te bugün yağmur var mı, Gaziantep yağışlı mı?

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Gaziantep'te bugün yağmur beklenip beklenmediği ve havanın yağışlı olup olmayacağı gündemde. Günlük planlarını hava durumuna göre yapmak isteyen vatandaşlar, “ Gaziantep'te bugün yağmur var mı?” ve “ Gaziantep yağışlı mı?” sorularının yanıtını merak ediyor.

GAZİANTEP’TE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Gaziantep’te bugün hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken, akşam saatlerine ilişkin tahminler belli oldu. Meteoroloji verilerine göre kentte 15.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunurken, sıcaklığın 25 derece olması bekleniyor.

Gaziantep’te bugün öğleden sonra hava yer yer yağışlı olacak. Saat 15.00-18.00 aralığında gök gürültülü sağanak yağış işareti görülürken, sıcaklığın 25 derece seviyesinde olması bekleniyor. Bu saatlerde nem oranının ise yüzde 51 civarında olması tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE HAVA AÇILIYOR

Saat 18.00-21.00 arasında Gaziantep’te parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu zaman diliminde sıcaklığın 22 dereceye düşmesi, nem oranının ise yüzde 61 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

GECE SICAKLIK 20 DERECEYE DÜŞECEK

Gaziantep’te saat 21.00-24.00 arasında da parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 20 dereceye kadar düşeceği, nem oranının ise yüzde 74 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

GAZİANTEP’TE HAVA DURUMU SAAT SAAT

Kentte 15.00-18.00 saatleri arasında 25 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali öne çıkarken, 18.00-21.00 saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye gerilemesi bekleniyor. 21.00-24.00 saatlerinde ise sıcaklık 20 derece olacak. Böylece Gaziantep’te akşam ilerledikçe sıcaklık düşerken, yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor.