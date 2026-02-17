Gaziantep okullar tatil mi, 17 Şubat Salı Gaziantep'te okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

17 Şubat Salı günü Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nin tatil ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi duyuruları takip ediyorlar.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gaziantep genelinde 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde hafif yağmurlu bir hava hakim olurken, Çarşamba günü rüzgarın şiddetini artırması ve yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor.

17 ŞUBAT SALI: HAFİF YAĞMURLU VE ILIK

Salı günü Gaziantep'te gökyüzü kapalı bir seyir izleyecek. Hem gündüz hem de gece saatlerinde aralıklı hafif yağış geçişleri görülecek.

• Hava Durumu: Gün boyu ve gece boyunca hafif yağmurlu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: En yüksek 11°C, gece en düşük 7°C olarak ölçülecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz saatlerinde yağmur olasılığı %45 seviyelerinde.

• Rüzgar: Doğudan saatte 6 mph hızla esecek.

• Nem: %79 civarında seyredecek.

18 ŞUBAT ÇARŞAMBA: KUVVETLİ YAĞIŞ VE SERT RÜZGAR

Hafta ortasında yağışlar etkisini artırırken, rüzgarın güneyden kuvvetli esmesiyle hissedilen sıcaklıklar düşecek.

• Hava Durumu: Gündüz hafif yağmurlu, gece ise çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

• Sıcaklık: Gündüz en yüksek 11°C, gece ise serinleyerek 5°C seviyelerine gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz saatlerinde yağış olasılığı %75 gibi oldukça yüksek bir oranda tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Güneyden saatte 17 mph hızla eserek yağışı şehre taşıyacak.

• Nem: %86 seviyesine kadar çıkacak.

KRİTİK UYARILAR

• Kuvvetli Yağış: Çarşamba günü beklenen %75 ihtimalli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

• Sert Rüzgar: Çarşamba günü etkili olacak 17 mph hızındaki rüzgarlar nedeniyle serin havaya karşı tedbirli olunmalıdır.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

17 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.