Gaziantep okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Gaziantep'te yarın okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi duyuruları takip ediyorlar.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gaziantep Hava Durumu Raporu: Güneydoğu'da Kar ve Ayaz Alarmı

Gaziantep, Ocak ayının ikinci haftasında kışın en sert yüzüyle karşılaşmaya hazırlanıyor. 12 Ocak ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında kenti etkisi altına alacak olan dondurucu hava dalgası, günlük yaşamı ve ulaşımı ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şehirde hafta başında karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, hafta ortasından itibaren dondurucu bir ayaza yerini bırakacak.

12 Ocak Pazartesi günü Gaziantep genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 4 derece civarında seyrederken, gece sıcaklığı 3 dereceye kadar düşecek. Şehirde nem oranının yüzde 95 seviyelerinde olması, hissedilen soğuğun çok daha dondurucu olmasına yol açacaktır. Özellikle akşam saatlerinde beklenen yağışın kara dönmesiyle birlikte, ana arterlerde ve viyadüklerde gizli buzlanma riskine karşı sürücülerin son derece dikkatli olması gerekiyor.

13 Ocak Salı g ünü yağışlar kar şeklinde etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklığı bir miktar yükselerek 6 dereceye çıksa da, akşam saatlerinden itibaren dondurucu bir hava dalgası şehre giriş yapacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına inerek eksi 1 dereceyi gösterecek. Uzmanlar, bölgenin geçmiş uç değerlerine dikkat çekerek (Ocak ayında kaydedilen eksi 17,5 derece gibi), ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyarıyor.

14 Ocak Çarşamba günü yağışların şehri terk etmesi ancak güneşli ama dondurucu bir havanın hakim olması bekleniyor. Gökyüzünün açılmasıyla birlikte yaşanacak radyasyon kaybı, gece sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesine neden olacak. Gündüz güneşli havaya rağmen termometreler 4 derecenin üzerine çıkamayacak. Şehirde rüzgarın kuzeybatıdan saatte 11 mil hızla esecek olması, rüzgar soğuması etkisini artıracaktır.

15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günlerinde ise dondurucu ayaz etkisini korumaya devam edecek. Her iki günde de gökyüzü açık ve güneşli olacak ancak gece sıcaklıkları eksi 2 ile eksi 1 derece civarında kalacak. Zirai don riskinin arttığı bu dönemde, özellikle fıstık bahçeleri ve tarım arazileri için çiftçilerin önlem alması hayati önem taşıyor. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam etmesi beklenirken, vatandaşların da çatılardan düşebilecek buz sarkıtlarına karşı uyanık olmaları tavsiye ediliyor.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.