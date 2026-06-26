Her yıl büyük ilgiyle takip edilen Gazi Koşusu, bu yıl da at yarışı tutkunlarını ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yarışın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

GAZİ KOŞUSU 28 HAZİRAN'DA KOŞULACAK

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına gerçekleştirilen tarihi yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadelede 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan şampiyonluk için piste çıkacak.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

100'üncü Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te verilecek. Yarışseverler, yılın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen mücadeleyi büyük bir heyecanla takip edecek.

VELİEFENDİ HİPODROMU'NDA YILDIZLARLA KAHVALTI ETKİNLİĞİ

Yarış öncesinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda geleneksel "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliği düzenlendi. Programa Türkiye Jokey Kulübü yönetimi, yarışta mücadele edecek jokeyler ve at sahipleri katıldı. Etkinlikte 100'üncü Gazi Koşusu'nun resmi deklareleri açıklanırken, start numaraları da kura çekimiyle belirlendi.

SELİM KAYA: TEMPOLU VE KORA KOR BİR YARIŞ OLACAK

Joyful Forever isimli safkanın jokeyi Selim Kaya, yarışın yüksek tempoda geçeceğini belirterek mücadele severleri heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Kaya, yarışın büyük çekişmeye sahne olacağını ifade ederken, hazırlık sürecinde bu yıl farklı bir çalışma yöntemi uyguladıklarını söyledi.

Deneyimli jokey, Gazi Koşusu'nun atçılık camiası için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, her safkanın bu yarışı yalnızca üç yaşındayken bir kez koşabildiğini ve bu nedenle organizasyonun sektörün en özel günü olarak görüldüğünü dile getirdi.

ERHAN AKTUĞ'DAN GAZİ REKORU AÇIKLAMASI

Massimo Supremo'nun jokeyi Erhan Aktuğ ise yarışın oldukça süratli başlayacağını düşündüğünü söyledi. Aktuğ, uzun yıllardır kırılamayan Gazi Koşusu zaman rekorunun bu yıl yenilenebileceğine inandığını belirterek, hak eden safkanın kazanacağı güzel bir yarış temennisinde bulundu.

JOKEYLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Yarış öncesinde fiziksel ve zihinsel hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Erhan Aktuğ, son günlerde dinlenmeye ağırlık verdiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini ifade etti. Deneyimli jokey, Gazi Koşusu'na tam anlamıyla hazır şekilde çıkmayı hedeflediğini söyledi.

100'ÜNCÜ GAZİ KOŞUSU'NDA SEYİRCİ REKORU BEKLENİYOR

Bu yıl organizasyonun 100'üncü kez düzenlenecek olması nedeniyle Veliefendi Hipodromu'nda seyirci rekoru kırılması bekleniyor. At yarışı camiası, tarihi organizasyona yoğun ilgi gösterilmesini beklerken, jokeyler de tribünlerin dolu olmasının kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olacağını ifade ediyor.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

100'üncü Gazi Koşusu'nun canlı yayını, her yıl olduğu gibi at yarışı yayınlarını ekranlara taşıyan Tay TV üzerinden izlenebilecek. Ayrıca yarış günü yayın akışı kapsamında farklı televizyon kanalları ve dijital platformlarda da organizasyona ilişkin özel yayınlar ve canlı bağlantılar yapılması bekleniyor.