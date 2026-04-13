Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ve hayatını büyük ölçüde insani yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, yeni bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Özçelik’in dönüşü, hem televizyon dünyasında hem de hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Son olarak 2018 yılında Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde rol alan oyuncunun yeni adresi, TRT’nin dijital platformu tabii olacak. Peki, Gamze Özçelik yeniden mi oyunculuğa başlıyor? Gamze Özçelik hangi dizide oynayacak? Detaylar...

GAMZE ÖZÇELİK YENİDEN Mİ OYUNCULUĞA BAŞLIYOR?

Elde edilen bilgilere göre Gamze Özçelik, uzun süren ekran arasının ardından oyunculuğa yeniden adım atıyor. Bu gelişme, özellikle sanat dünyasından bilinçli bir şekilde uzaklaşarak yardım faaliyetlerine yoğunlaşan bir ismin geri dönüşü olması açısından dikkat çekiyor.

Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla yıllardır aktif olarak sahada yer alıyor ve birçok ülkede yardım faaliyetleri yürütüyor. Bu nedenle oyunculuğa dönüş kararı, yalnızca bir kariyer adımı değil, aynı zamanda dikkatle takip edilen bir süreç olarak öne çıkıyor.

GAMZE ÖZÇELİK HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Gamze Özçelik’in yeni projesi “Operasyon Alesta” kod adıyla hazırlanıyor. TRT’nin dijital platformu tabii için geliştirilen bu yapımda Özçelik, başrolü üstlenecek.

Dizide Özçelik’e;

Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan ve Meltem Akçöl gibi dikkat çeken isimler eşlik edecek.

Projede Özçelik, Afrika’da görev yapan idealist bir Türk mühendisi olan “Zeynep” karakterine hayat verecek. Bu karakterin, oyuncunun gerçek hayattaki yardım faaliyetleriyle paralellik taşıması dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

DEV KADRO VE RESMİ DESTEK

Dizi, yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda aldığı kurumsal destekle de öne çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle hazırlanan yapım, güçlü prodüksiyon yapısıyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut yer alırken, senaryo Onur Böber imzası taşıyor.

ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR

Yapımın çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Bu gelişme, Özçelik’in yıllar süren ekran sessizliğini resmen sonlandıracak olması açısından önem taşıyor.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, Türkiye’de hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan bir isimdir. Özellikle uzun soluklu televizyon projelerinde sergilediği performanslarla geniş kitlelere ulaşmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli dizi ve projelerde yer alan Özçelik, televizyon dünyasında güçlü bir yer edinmiş, ardından hayatında farklı bir yön çizerek insani yardım faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile uluslararası ölçekte yardım çalışmalarına imza atmıştır.

GAMZE ÖZÇELİK OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKMIŞTI?

Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakma kararını aldıktan sonra hayatını tamamen yardım faaliyetlerine yönlendirmiştir. Özellikle ihtiyaç sahibi coğrafyalarda aktif olarak görev almış ve bu süreçte ekranlardan uzak kalmayı tercih etmiştir.