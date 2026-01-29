Gamze Ezildi hamile mi? Kadir Ezildi'nin eşi Gamze hamile mi, kaç aylık?

Gamze Ezildi'nin hamile olup olmadığı gündemdeki merak konularından biri haline geldi. Kadir Ezildi'nin eşi Gamze hakkında dolaşan iddialar sosyal medyada yoğun ilgi görürken, takipçiler "Gerçekten hamile mi, ne kadar süre geçti?" sorularının cevabını arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GAMZE EZİLDİ HAMİLE Mİ?

Şu an için Gamze Ezildi'nin hamile olduğuna dair herhangi bir doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada bazı iddialar dolaşsa da, resmî bir açıklama yapılmadığı sürece bu haberler söylenti olarak değerlendiriliyor.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, televizyon programı sunucusu ve sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. 19 Mart 1995 tarihinde Konya'da doğmuş olup boyu 178 cm. Annesi Bayburtlu olan Ezildi, İstanbul'da annesi ve erkek kardeşiyle yaşamını sürdürüyor.

Çalışma hayatına özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak başlayan Ezildi, sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çekti ve kısa sürede fenomen hâline geldi. Sosyal medyadaki popülerliğinin ardından televizyon ekranlarında da yer aldı.

Özel yaşamında temizlik takıntısı ile bilinen Kadir Ezildi, kazandığı parayı çoğunlukla temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcadığı ile gündeme geliyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak kadar titizliğiyle dikkat çeken Ezildi, kendisinin bile "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" dediği biliniyor.

Kadir Ezildi, FOX TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu olarak izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

GAMZE EZİLDİ KİMDİR?

Gamze Ezildi, Kadir Ezildi'nin eşi olarak biliniyor. İkili sosyal medyada ve çeşitli etkinliklerde sıkça birlikte görülüyor. Özel hayatlarıyla ilgili detaylar genellikle sosyal medya üzerinden takip ediliyor.

NE ZAMAN EVLENDİLER?

Kadir Ezildi ve Gamze Ezildi, 2025 yılında nikah masasına oturdu. Evlilikleri sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer buldu.

HAMİLELİK İDDİALARI DOĞRU MU?

Şu aşamada Gamze Ezildi'nin hamile olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi yok. Bu nedenle ortaya atılan iddialar sadece söylenti olarak kabul ediliyor.