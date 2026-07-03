Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, Galatasaray Villarreal maçı ne maçı hazırlık maçı mı Şampiyonlar Ligi maçı mı?

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek olması, maçın niteliğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, hangi organizasyon kapsamında oynanacak?" sorusuna yanıt ararken, mücadelenin hazırlık maçı mı yoksa Şampiyonlar Ligi karşılaşması mı olduğu da merak ediliyor. İşte Galatasaray-Villarreal maçına ilişkin son bilgiler.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kamp programı kapsamında güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı mücadele de taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma hazırlık maçı mı, Şampiyonlar Ligi maçı mı? İşte detaylar.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki mücadele, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI HAZIRLIK MAÇI MI?

Evet. Galatasaray ile Villarreal arasında oynanacak karşılaşma, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen hazırlık maçı olacak. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi ya da herhangi bir resmi organizasyon kapsamında oynanmayacak.

İspanya La Liga'yı geçen sezon üçüncü sırada tamamlayan Villarreal, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olsa da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma tamamen hazırlık niteliği taşıyor.

GALATASARAY HAZIRLIK KAMPINI NEREDE YAPACAK?

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Teknik heyet, bu süreçte hem fiziksel hazırlık hem de taktik çalışmalarla yeni sezona hazırlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Galatasaray, kamp döneminde üç hazırlık maçına çıkacak.

24 Temmuz Cuma saat 21.00'de AC Monza ile Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek.

27 Temmuz Pazartesi saat 21.00'de Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da mücadele edecek.

Hazırlık döneminin son sınavında ise 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Villarreal ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

VILLARREAL MAÇI YENİ SEZON ÖNCESİ ÖNEMLİ PROVA OLACAK

Galatasaray, güçlü rakipler karşısında oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesinde takımın son durumunu görme fırsatı bulacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Villarreal karşılaşması, sarı-kırmızılı ekip için sezon öncesindeki en önemli hazırlık sınavlarından biri olarak öne çıkıyor.