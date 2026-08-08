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Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesindeki son provasını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılı ekip, mücadelede kadro durumunu ve saha içindeki son hazırlıklarını test edecek. Peki, Galatasaray-Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar haberimizde.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcilerinden Villarreal ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sezon öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip için mücadele, yeni sezon öncesinde önemli bir sınav olacak. Peki, Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar...

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Villarreal arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın başlangıç saati ise TSİ 21.00 olarak belirlendi.

Bu nedenle mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde S Sport Plus veya TV100 ekranlarından karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDE İZLENİR?

Galatasaray-Villarreal maçını S Sport Plus ve TV100 canlı olarak ekrana getirecek. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi belirtilen yayıncı platform ve kanal üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü TSİ 21.00'de oynanacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçı olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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