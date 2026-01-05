Galatasaray Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Süper Kupa'da final bileti için karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Trabzonspor, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maçı televizyon başında takip etmeyi planlayan sporseverler; yayıncı kuruluş, başlama saati ve yayın koşullarıyla ilgili detayları araştırıyor. Karşılaşmaya dair en çok merak edilen başlıklardan biri ise maçın oynanacağı stadyum. Peki, Galatasaray Trabzonspor mücadelesi hangi statta gerçekleştirilecek?

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Finali'nde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor'un mücadelesi futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ATV CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

ATV yayını, Türkiye genelinde birçok platform üzerinden ücretsiz şekilde izlenebiliyor. Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV kullanıcıları, kendi platformlarındaki ATV kanalından karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet üzerinden de maç anbean izlenebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasına Gaziantep ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadele, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Final bileti için sahaya çıkacak iki dev kulübün mücadelesi, 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Kupa Yarı Final karşılaşması, 20.30'da başlayacak. Mücadele, prime time kuşağında geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.