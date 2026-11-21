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Galatasaray Samsunspor maçında ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Türkiye saatiyle 16.00'da başlayan karşılaşmada sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 4. dakikada Wilfried Singo'nun asistinde Lucas Torreira kaydetti. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin ikinci yarısı devam ediyor. Galatasaray Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi, golü kim attı ve canlı skor nereden takip edilir soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Samsunspor maçının anlık skoru ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Samsunspor maçında ilk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 4. dakikada Lucas Torreira attı; golün asistini Wilfried Singo yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Galatasaray Samsunspor maçı henüz bitmedi. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı, ikinci yarı ise devam ediyor. Mücadelenin uzatma dakikalarıyla birlikte 17.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN GOLÜ: LUCAS TORREİRA

Galatasaray, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 4. dakikada öne geçti. Wilfried Singo'nun pasında topla buluşan Lucas Torreira, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gitti.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ

Galatasaray Samsunspor maçının canlı skoru dakika dakika takip edilebiliyor. Gol, kart, oyuncu değişikliği ve VAR kararları gibi tüm önemli gelişmeler maç süresince anlık olarak güncelleniyor.

GALATASARAY İLK 11

Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

SAMSUNSPOR İLK 11

Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA ÖNDE

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı erken golle üç puana bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor ise ikinci yarıda skoru dengelemenin yollarını arıyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leão bu karşılaşmada forma giyemiyor. Kaan Ayhan ise 188 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.