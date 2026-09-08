Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimler var? Galatasaray Sporting maç kadrosunda kimler var?

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği isim listesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Takımların UEFA'ya bildireceği listeler için son tarih 2 Eylül Çarşamba gününü 3 Eylül Perşembe gününe bağlayan gece saat 01.00 olarak belirlenirken, Galatasaray'ın liste çalışmaları da yakından takip edildi.

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİ 2026-2027

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi isim listesine ilişkin süreçte futbolcuların durumu merak edilirken, verilen bilgilere göre listenin netleşmesi bekleniyordu. Galatasaray'ın mevcut listesinde kaleci, savunma, orta saha ve hücum hattından çok sayıda oyuncu bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekibin mevcut listesi şu isimlerden oluşuyor:

Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz, Günay Güvenç, Arda Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Roland Sallai, Lesley Ugochukwu, Torreira, Lemina, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Leroy Sane, Yunus Akgün, Armando Güner, Victor Osimhen, Deniz Gül, Ada Yüzgeç.

UEFA'nın 2026/27 sezonuna ilişkin Galatasaray kadro sayfasında da kulübün Şampiyonlar Ligi kadrosu ayrı bir başlık altında yayımlanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sürecindeki karşılaşmaları da futbolseverlerin takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Verilen maç takvimine göre sarı-kırmızılı takımın lig aşamasındaki karşılaşmaları ve saatleri şöyle:

9 Eylül | Sporting - Galatasaray | 22.00

13 Ekim | Galatasaray - Barcelona | 22.00

21 Ekim | Lille - Galatasaray | 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart | 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa | 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray | 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord | 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray | 23.00

UEFA'nın 2026/27 Şampiyonlar Ligi için yayımladığı resmi fikstür sayfasında da sezonun lig aşaması karşılaşmaları yer alıyor.

GALATASARAY'IN SPORTING MAÇI KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosu da açıklandı. Verilen bilgilere göre sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Lemina ve Singo Portekiz'e götürülmedi.

Sporting CP karşılaşması için açıklanan Galatasaray kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov.

UEFA'nın Galatasaray için yayımladığı 2026/27 sezonu kadro sayfasında Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz, Günay Güvenç ve Enes Büyük kaleci grubunda; El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo ise savunma grubunda yer alıyor.

Galatasaray, 2026/27 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele eden 36 takım arasında bulunuyor. UEFA'nın resmi organizasyon sayfasında Galatasaray'ın yanı sıra Sporting CP, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain gibi takımlar da sezonun lig aşaması katılımcıları arasında gösteriliyor.