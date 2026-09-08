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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek
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Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden ve Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 yenilgi alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın düğmeye bastığı öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın Roma maçıyla birlikte yalnızca oyuncu tercihlerinde değil, oyun planında da önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın kötü gidişatı tersine çevirmek için önemli bir operasyon hazırlığında olduğu öne sürüldü.

OYUN PLANINI DEĞİŞTİRECEK

Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal ve teknik heyeti, yalnızca kadro tercihlerinde değil Fenerbahçe'nin oyun anlayışında da değişikliğe gidecek.

Kartal'ın öncelikli hedefinin takımın sahadaki dağınık görüntüsüne son vermek olduğu belirtildi. Bu doğrultuda ön alan presinin şiddeti azaltılacak ve daha kompakt bir takım yapısı oluşturulacak.

TAKIM BOYU KISALACAK

Savunmada yaşanan sorunları çözmek isteyen Kartal'ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise takım boyu olacak. Tecrübeli çalıştırıcının takım boyunu kısaltmayı, savunma güvenliğini artırmayı ve hücum geçişlerinde oyuncuların daha doğru konumlanmasını istediği ifade edildi.

TECRÜBELİ İSİMLERLE ÖZEL GÖRÜŞME

İsmail Kartal'ın Roma karşılaşması öncesinde takımın tecrübeli futbolcularıyla bir araya gelerek özel bir görüşme yapacağı da öne sürüldü. Kartal'ın bu görüşmede takımın mevcut durumu ve sahadaki problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

ROMA MAÇINI ÇIKIŞ NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisi sonrası oluşan olumsuz havayı dağıtmak isteyen Kartal'ın Roma karşılaşmasını önemli bir çıkış fırsatı olarak gördüğü belirtildi.

Sarı-lacivertliler, perşembe günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Roma'yı mağlup ederek hem Avrupa'ya galibiyetle başlamak hem de ligdeki kötü sonuçların ardından yeniden moral kazanmak istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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