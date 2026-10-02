Galatasaray Pendikspor kaç kaç, maç bitti mi, maç sonucu ne, Galatasaray Pendikspor ÖZET ve GOLLER nereden izlenir?

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Galatasaray'ın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçı, milli takımlara giden oyuncuların eksikliğinde teknik heyete kadro derinliğini test etme fırsatı sundu. Sarı-kırmızılıların genç oyuncularına da şans tanıdığı mücadele, şifresiz yayınıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Maçı canlı izleyemeyen taraftarlar ise karşılaşmanın skorunu, gol atan isimleri ve maç özetini nereden izleyebileceklerini merak ediyor. Galatasaray-Pendikspor maçı kaç kaç bitti, özet ve goller nereden izlenir? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

GALATASARAY-PENDİKSPOR KAÇ KAÇ?

Galatasaray, milli ara döneminde form tutmak amacıyla Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Pendik Stadyumu'nda oynanan ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip edilen mücadelede sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Karşılaşmada Pendikspor, Galatasaray karşısında 3-1 öne geçti. Maçı canlı izleyemeyen futbolseverler ise "Galatasaray-Pendikspor kaç kaç, maç bitti mi, sonuç ne?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Galatasaray ile Pendikspor arasındaki hazırlık maçında Pendikspor, sarı-kırmızılılar karşısında 3-1 üstünlük kurdu. Karşılaşma devam ederken skor tabelası Pendikspor'u gösteriyor. Galatasaray'ın kalan dakikalarda farkı kapatıp kapatamayacağı merak konusu.

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

Mücadele henüz sona ermedi ve oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmanın nihai sonucu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte netlik kazanacak. Skorda yaşanabilecek değişiklikler için maçın canlı yayınını takip etmek mümkün.

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Pendikspor arasındaki hazırlık maçı, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmayı herhangi bir abonelik gerektirmeden, internet üzerinden şifresiz şekilde izleyebiliyor.

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI TELEVİZYONDA VAR MI?

Karşılaşmanın Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında yayınlandığına dair doğrulanmış bir kanal bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin Galatasaray'ın YouTube kanalına yönelmesi gerekiyor. Yayın bağlantısında değişiklik yaşanabileceğinden, kulübün resmi hesaplarının kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Hazırlık maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 17.30'da başladı. Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, milli ara nedeniyle ligde maç oynanmayan dönemde iki takım için önemli bir hazırlık fırsatı sunuyor.

GALATASARAY-PENDİKSPOR ÖZET VE GOLLER NEREDEN İZLENİR?

Maçı canlı izleme fırsatı bulamayan taraftarlar, karşılaşmanın özet görüntülerini ve gollerini maçın ardından Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek. Özet videonun maçın bitiminden kısa süre sonra paylaşılması bekleniyor.

HAZIRLIK MAÇINDA SÜRPRİZ TABLO

Galatasaray'ın milli takımlara giden oyuncularının eksikliğinde sahaya çıktığı karşılaşma, teknik heyet için kadro derinliğini ve genç oyuncuları test etme amacı taşıyor. Ancak Pendikspor'un etkili oyunu ve bulduğu gollerle öne geçmesi, maça sürpriz bir görüntü kazandırdı. Hazırlık maçı niteliği taşısa da ortaya çıkan skor, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında dikkat çekti. Karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı ise kalan dakikalarda belli olacak.

GALATASARAY-PENDİKSPOR KAÇ KAÇ?

Pendik 3 - 1 Galatasaray (Devam ediyor)