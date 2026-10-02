Galatasaray Pendikspor CANLI izle, Galatasaray Pendikspor maçı nereden HD donmadan şifresiz izlenir? Galatasaray hazırlık maçı izle!

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Galatasaray ile Pendikspor arasında oynanacak hazırlık maçı, taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını ve donma sorunu yaşamadan hangi platformdan izlenebileceğini merak ediyor. Galatasaray Pendikspor maçı canlı izle linki, yayın platformu ve maç saatine ilişkin bilgiler haberimizde…

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılıların Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçı, kulübün resmi Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifresiz olacağı için taraftarlar bilgisayar, cep telefonu, tablet veya akıllı televizyon üzerinden YouTube uygulamasına girerek mücadeleyi ücretsiz takip edebilecek.

DİGİTURK, D-SMART VE TİVİBU'DA YAYINLANACAK MI?

Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçın yalnızca dijital ortamda, Galatasaray'ın YouTube hesabı üzerinden ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın bağlantısında son dakika değişikliği yaşanabileceğinden, kulübün resmi sosyal medya hesaplarını takip etmekte fayda var.

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak. Yayının birkaç dakika önce açılması beklendiğinden, karşılaşmanın başlangıcını kaçırmak istemeyenlerin YouTube kanalına erken giriş yapması öneriliyor.

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Pendik Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Pendikspor'un kendi sahasında oynanacak maç, iki takım için de sezonun geri kalanı öncesinde önemli bir hazırlık fırsatı sunuyor.

HAZIRLIK MAÇININ İKİ TAKIM İÇİN ÖNEMİ

Galatasaray teknik heyeti, bu tür özel maçlarda genellikle daha az süre alan oyuncuları ve altyapıdan gelen genç isimleri sahada görme imkânı buluyor. Milli takımlara davet edilen futbolcuların eksikliğinde kadro derinliğini ölçmek, maç ritmini korumak ve taktik denemeler yapmak açısından bu karşılaşma değerli bir test niteliği taşıyor. Pendikspor cephesinde ise güçlü bir rakiple oynamak, takımın eksiklerini görmek ve oyun düzenini sınamak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Galatasaray-Pendikspor (Hazırlık Maçı). Tarih: 2 Ekim 2026, Cuma. Saat: 17.30 (TSİ). Stat: Pendik Belediye Stadyumu, İstanbul. Yayın: Galatasaray YouTube kanalı (şifresiz).

Maç saati ve yayın bilgilerinde resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceğini hatırlatarak, son gelişmeler için kulüplerin resmi açıklamalarını takip etmenizi öneririz.