Galatasaray’ın Sporting Lizbon karşısında sahaya siyah bantla çıkması futbolseverlerin gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı takımın oyuncularının taktığı siyah kol bandının nedeni merak edilirken, “ Galatasaray neden siyah bant takıyor?” sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray’ın taktığı siyah bant ne anlama geliyor?

GALATASARAY NEDEN SİYAH BANT TAKIYOR?

Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile oynadığı karşılaşmada futbolcuların kollarındaki siyah bant dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımın sahaya neden siyah bantla çıktığı futbolseverler tarafından merak edilirken, “ Galatasaray neden siyah bant takıyor?” sorusunun yanıtı belli oldu.

GALATASARAY NEDEN SİYAH BANT TAKIYOR?

Galatasaraylı futbolcular, UEFA'nın kararı doğrultusunda Sporting CP karşılaşmasında siyah bant taktı. Siyah bant, Nepal'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla kullanılıyor.

NEPAL'DE NE OLDU?

Nepal'de yaşanan şiddetli sel felaketi büyük bir insani trajediye yol açtı. Felaketin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişiden haber alınamadığı bildirildi. UEFA da Avrupa futbol ailesinin Nepal halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu açıkladı.

UEFA'DAN NEPAL İÇİN ANLAMLI KARAR

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarında Nepal'deki felaketin kurbanlarını anmak amacıyla özel bir uygulama gerçekleştirdi. Karar kapsamında karşılaşmalar öncesinde saygı duruşu yapılırken, futbolcuların da siyah bant takmasıyla Nepal halkına destek mesajı verildi.

SPORTİNG CP GALATASARAY MAÇI

Galatasaray, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting CP ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 9 Eylül Çarşamba günü Lizbon'daki José Alvalade Stadı'nda oynandı. UEFA'nın resmi fikstüründe de Sporting CP- Galatasaray karşılaşması 9 Eylül 2026 tarihli maç olarak yer alıyor.

GALATASARAY'IN SİYAH BANT TAKMASININ NEDENİ

Özetle, Galatasaray'ın siyah bant takmasının nedeni Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenleri anmak ve UEFA'nın dayanışma kararına destek vermek. Siyah bant, bu karşılaşmada yas ve anma sembolü olarak kullanıldı. UEFA'nın kararıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda Nepal halkına destek mesajı verildi.