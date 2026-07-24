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Galatasaray Monza maçı hangi kanalda? Galatasaray Monza nerede izlenir, hangi kanal veriyor, şifresiz mi?

Galatasaray Monza maçı hangi kanalda? Galatasaray Monza nerede izlenir, hangi kanal veriyor, şifresiz mi?
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza ile karşılaşacak. Futbolseverler ise mücadeleyi hangi kanaldan izleyebileceğini ve maçın saatini araştırıyor. Peki, Galatasaray Monza maçı hangi kanalda? Galatasaray Monza nerede izlenir, hangi kanal veriyor, şifresiz mi? İşte Galatasaray - Monza karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç saati…

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu çerçevesinde İtalya temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve hangi platformdan canlı takip edilebileceğiyle ilgili detayları araştırıyor. Peki,  Galatasaray Monza maçı hangi kanalda? Galatasaray Monza nerede izlenir, hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray - Monza hazırlık maçına ilişkin resmi bilgiler…

GALATASARAY MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MONZA NEREDE İZLENİR HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık müsabakası olan Monza karşılaşması, S Sport Plus platformunda canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı platform üzerinden maçı izleyebilecek.

GALATASARAY MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması, 24 Temmuz Cuma (bugün) oynanacak.

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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