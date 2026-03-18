Galatasaray Liverpool'u elerse Süper Lig 2.'si Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilir mi?

Galatasaray Liverpool'u elerse Süper Lig 2.'si Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilir mi?
Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği zaferler sonrası Türk futbolunun Avrupa'daki konumu yeniden tartışılmaya başlandı. Taraftarların en çok merak ettiği "Galatasaray Liverpool'u elerse Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım direkt katılabilir mi?" sorusu, UEFA ülke puanı hesaplamalarını gündemin merkezine taşıdı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev yürüyüşüne devam eden Galatasaray, sadece kendi tarihini değil, Türk takımlarının Avrupa yolculuğunu da doğrudan etkiliyor. Sosyal medyada büyük yankı bulan "Galatasaray Liverpool'u elerse Şampiyonlar Ligi'ne direkt 2 takım gider mi?" başlığı altında, UEFA'nın güncel katsayı sistemi ve Türkiye'nin 9. sıradaki yerinin getirdiği avantajları mercek altına aldık. Belçika ve Portekiz gibi rakiplerle aradaki farkın kapanmasıyla birlikte Süper Lig şampiyonu ve ikincisinin Avrupa'daki rotasının nasıl şekilleneceğine dair en güncel projeksiyonları haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

GALATASARAY HEM AVRUPA HEM LİG ŞAMPİYONU OLURSA NE OLACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdüğü ve aynı zamanda Süper Lig'i zirvede tamamladığı senaryoda, sarı-kırmızılılar lig şampiyonu unvanıyla devler arenasına doğrudan katılım hakkı kazanacak. Bu durumda, kupayı kazanan takıma verilen ekstra kontenjan boşta kalacak. Bu hak, UEFA katsayısı en yüksek olan ve kendi liginde şampiyon olan ancak ön eleme oynaması gereken takıma devredilecek. Güncel verilere göre bu hakkı kullanması beklenen takımlar ve olasılıkları şöyle:

• Olympiakos: %45

• Shakhtar Donetsk: %32

• Glasgow Rangers: %19

• Ferencváros: %3

Bu senaryoda Süper Lig ikincimiz, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 2 veya 3 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Galatasaray Liverpool'u elerse Süper Lig 2.'si Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilir mi?

GALATASARAY KUPAYI ALIR VE LİGİ İKİNCİ SIRADA BİTİRİRSE

Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur ancak Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlarsa, Türkiye için tarihi bir an yaşanacak. Bu durumda hem Süper Lig şampiyonu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanıyla Galatasaray, doğrudan (direkt) gruplara katılım sağlayacak. Böylece Türkiye, ön eleme trafiğine takılmadan iki takımla birden Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilme şansı yakalayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR VE LİGİ ÜÇÜNCÜ BİTİRİRSE SENARYO DEĞİŞİYOR MU

Sarı-kırmızılıların Avrupa'nın zirvesine çıktığı ancak ligde üçüncü sıraya gerilediği durumda da katılım tablosu oldukça avantajlı. Bu ihtimalde, lig şampiyonu olan takım ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray doğrudan turnuvaya dahil olacak. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takımımız ise turnuvanın dışında kalmayacak; yine 2 veya 3 ön eleme turu oynayarak gruplara kalma mücadelesi verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

