Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Galatasaray - Kasımpaşa canlı maç skoru, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele süresince futbol gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasına girdi. Liderlik yolunda kritik bir sınava çıkan sarı-kırmızılılar ile sezona yenilgisiz başlayan Kasımpaşa arasındaki karşılaşmada skor tabelası her an değişebiliyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı ve maç bitti mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ? GALATASARAY - KASIMPAŞA CANLI MAÇ SKORU

Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik önem taşıyan karşılaşmanın canlı skorunu ve anlık gelişmelerini takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleye ilişkin son durumu merak ediyor. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm gelişmeler...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması henüz başlamadı. Mücadele, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maç başladıktan sonra skordaki değişiklikler, gol atan oyuncular ve karşılaşmanın kritik anları haberimize anlık olarak eklenecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİTTİ Mİ?

Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç sonucu da belli değil. İlk düdüğün 20.00'de çalacağı mücadelenin, devre arasıyla birlikte yaklaşık 22.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor. Uzatma dakikalarına bağlı olarak bitiş saati birkaç dakika değişebilir.

CANLI MAÇ SKORU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçının canlı skorunu takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı izleyebilecek. beIN Sports 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. İnternet üzerinden ise beIN CONNECT platformu aracılığıyla maçı canlı izlemek mümkün. Ekran başında olamayanlar ise kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve canlı skor uygulamaları üzerinden anlık gelişmelere ulaşabilecek.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor. Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan topladı ve RAMS Park'ta da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

YENİ ZEMİNDE İLK MAÇ

Mücadele, kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen RAMS Park zemininde oynanacak ilk karşılaşma olacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta futbolcuların yeni zemine nasıl uyum sağlayacağı da merak konusu.