Galatasaray Kasımpaşa maçı hakemi kim, Galatasaray Kasımpaşa maçı VAR hakemi kim?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı VAR hakemi kim sorusu, karşılaşma öncesinde en çok sorgulanan konular arasına girdi. Son dönemde hakem kararlarının sıkça tartışıldığı Süper Lig'de, VAR odasında görev yapacak isimler de en az orta hakem kadar dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçını hangi hakem yönetecek, yardımcı hakemler ve VAR ekibinde kimler var? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM? GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı hakemi kim, VAR hakemi kim? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Merkez Hakem Kurulu (MHK), mücadelede görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini de açıkladı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakem kadrosuyla ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasında düdük çalacak isim, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oldu. Süper Lig'in en deneyimli hakemleri arasında yer alan Meler, RAMS Park'taki kritik mücadelede orta hakem olarak görev yapacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

MHK'nın açıkladığı atamalara göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Gustavo Fernandes Correira oldu. Karşılaşmada VAR odasında görev yapacak Correira, sahadaki kritik pozisyonları görüntüler üzerinden takip ederek orta hakeme gerekli durumlarda destek verecek.

AVAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde AVAR, yani yardımcı video hakem olarak Çağdaş Altay görevlendirildi. Altay, VAR hakemi Correira ile birlikte karşılaşmadaki pozisyonları inceleyecek.

HAKEM ATAMALARI ANTHONY TAYLOR'DAN

Süper Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın sorumluluğunda belirlendi. Federasyonda yaşanan son gelişmelerin ardından yapılan bu atamalar, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanaldan ulaşılabiliyor.

İKİ TAKIMIN MAÇ ÖNCESİ DURUMU

Ligde ilk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, ikinci sırada yer alıyor ve bu maçı kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ise sezona yenilgisiz başlayan ekipler arasında bulunuyor ve 10 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle kenarda olmazken, Victor Osimhen maça yedek kulübesinde başlıyor.