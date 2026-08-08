Galatasaray hazırlık maçları hangi kanalda, Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın Villarreal karşısında çıkacağı hazırlık maçının yayın bilgileri merak ediliyor. Galatasaray hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak, Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın hazırlık karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da yeni sezon öncesinde kadrosundaki son durumunu görme fırsatı bulacak.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon öncesindeki önemli hazırlık karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan mücadelede Galatasaray'ın sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı da merak konusu oldu.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin araştırdığı bir diğer konu ise Galatasaray-Villarreal maçının başlama saati oldu. Verilen bilgilere göre karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Taraftarlar, mücadeleyi belirtilen yayın kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık karşılaşmasına İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı taraftarların da tribünlerde yer alması beklenen mücadele, yeni sezon öncesinde Galatasaray'ın hazırlık sürecindeki önemli sınavlarından biri olacak.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Galatasaray-Villarreal maçını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, platformun internet yayını aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecek. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI TV100 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TV100 üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için kanalın platform bilgileri de belli. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçına ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

• Maç: Galatasaray - Villarreal

• Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi

• Saat: 21.00

• Stadyum: RAMS Park, İstanbul

• Yayın kanalları: S Sport Plus, TV100

• Maç türü: Hazırlık maçı