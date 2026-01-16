Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11 ler!

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep Fk'yı konuk ediyor. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluş bilgileri, maç saati ve canlı yayın seçenekleri hakkında bilgi arıyor. Galatasaray – Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma öncesinde takımların muhtemel kadroları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray – Gaziantep FK karşılaşması canlı yayınla ekranlara gelecek. Kritik mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 yayını; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig mücadelesi, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki Rams Park Stadyumunda futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mauro İcardi.

Gaziantep FK : Zafer, Tayyip, Arda, Nazım, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim