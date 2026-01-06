Haberler

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali nerede hangi statta oynanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin tarihi ve saati merak konusu oldu. Final maçının hangi statta gerçekleşeceği de merak edildi. Detaylar için haberimizi takip edin. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin tarihi ve saati merak konusu oldu. Bu önemli maçın hangi statta oynanacağı da futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali nerede hangi statta oynanacak?

GALATASARAY FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Galatasaray, 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yolculuğunda ortaya koyduğu dengeli oyun ve yüksek konsantrasyonla finale adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca topa hakim olan Galatasaray, oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı.

Hücum hattında etkili pas organizasyonlarıyla pozisyon üreten Cim Bom, savunmada ise hata yapmadan oynadı. Teknik ekibin doğru maç planı ve tecrübeli oyuncuların kritik anlardaki performansı, Galatasaray'ın finale yükselmesinde belirleyici faktörler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ?

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında sergilediği baskılı ve tempolu futbolla finale yükselen taraf oldu. Sarı-lacivertliler, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alarak rakibini kendi yarı sahasına hapsetti.

Orta sahadaki üstünlüğü sayesinde oyunu yönlendiren Fenerbahçe, hücumda farklı varyasyonlarla skor üretmeyi başardı. Kritik anlarda gelen goller ve savunmadaki disiplinli yapı, final biletinin alınmasında önemli rol oynadı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali için geri sayım başladı. 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finaline ilişkin detaylar şu şekilde:

• Final Tarihi : 10 Ocak 2026 Cumartesi

• Maç Saati: 20:30

• Yayın Kanalı: ATV

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Dev final, futbolseverlerin yakından tanıdığı İstanbul'un simge statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Binlerce taraftarın tribünlerde yer alması beklenen mücadelede, Süper Kupa'nın sahibi büyük derbiyle belli olacak.

