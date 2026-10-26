Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç, GS FB maçı bitti mi?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 2-1 devam ediyor. Victor Osimhen’in iki golüyle 2-0 öne geçen Galatasaray karşısında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin röveşata golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe beraberlik, Galatasaray ise farkı korumanın peşinde. İşte derbiye dair son durum.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide skor 2-1. Karşılaşma devam ediyor. Kalan dakikalarda atılacak goller, kartlar ve önemli pozisyonlar canlı skor takibimizde yer alacak.

GS FB DERBİSİ BİTTİ Mİ?

Hayır, derbi henüz bitmedi. Saat 21.30’da başlayan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 23.25 sularında sona ermesi bekleniyor. Maç sona erdiğinde nihai skor haberimizde güncellenecek.

DERBİDE GOLLER NASIL GELDİ?

Derbide ilk golü Galatasaray buldu. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz’ın asistinde attığı golle sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Nijeryalı golcü, attığı ikinci golle farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe ise İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içinde yaptığı akrobatik röveşata vuruşuyla farkı bire indirerek derbiye yeniden ortak oldu.

OSIMHEN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe’ye attığı iki golle Victor Osimhen, Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti. Nijeryalı yıldız, bu performansla gol krallığı yarışında Gift Orban ve Mohamed Salah ile birlikte zirveye ortak oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Derbinin skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Derbi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabiliyor.

GALATASARAY KAZANIRSA NE OLACAK?

Derbi öncesinde 19 puanla lider olan Galatasaray, skoru koruması halinde 16 puanla üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkaracak. Fenerbahçe ise kalan dakikalarda skoru değiştirerek şampiyonluk yarışında rakibinden kopmamaya çalışıyor.

İKİ TAKIM DERBİYE NASIL GELDİ?

Galatasaray, derbiye UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanından aldığı galibiyetin moraliyle çıktı. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından RAMS Park’a geldi. İki ezeli rakip, tarihlerinde 407. kez karşı karşıya geliyor.

DERBİ NEREDE, KİM YÖNETİYOR?

Karşılaşma, Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park’ta oynanıyor. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

MAÇ KAÇ KAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide skor 2-1. Karşılaşma sona erdi.