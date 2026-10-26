Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbi şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte derbinin yayın bilgileri.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe’nin Galatasaray deplasmanını beIN Sports veriyor. Derbi, beIN Sports’un ana spor kanalı beIN Sports 1’den yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 1 ücretli bir spor kanalı olduğu için derbi şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Derbiyi internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

DERBİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.