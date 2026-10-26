Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezonun en büyük maçlarından Galatasaray – Fenerbahçe derbisi bu akşam ekranlara gelecek. Dev maçı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever, “Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?” ve “derbi şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbi şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte derbinin yayın bilgileri.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe’nin Galatasaray deplasmanını beIN Sports veriyor. Derbi, beIN Sports’un ana spor kanalı beIN Sports 1’den yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 1 ücretli bir spor kanalı olduğu için derbi şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Derbiyi internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

DERBİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli oldu
ABD'de 'korku evi' davası! Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuğa istismar suçlaması

Taşıyıcı anneyle 14 çocuk edindiler! Malikanede dehşet iddiası
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor

Bu görüntü artık resmen tarih oluyor!
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu

Yaşadığı sevinç maçın önüne geçti!
Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Böyle bir gol yok! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Sivas'ta diş hekimini görenler şaşırıyor! Eypio'ya benzerliği nedeniyle fotoğraf çektirmek istiyorlar

Ünlü şarkıcının ikizi gibi! Görenler fotoğraf çektirmek istiyor
Erzurum'da kurttan kaçan koyun uçurumda mahsur kaldı! Gençler halattan kementle kurtardı

Kurttan kaçtı, uçurumda mahsur kaldı! Gençler halatla kurtardı