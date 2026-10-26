Galatasaray Fenerbahçe maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıkladığı görevlendirmeye göre Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte derbinin hakem kadrosu.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Görevlendirme, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 9. hafta hakem atamaları kapsamında duyuruldu.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM KİM?

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, Türkiye’nin FIFA kokartlı üst klasman hakemlerinden biri. Deneyimli hakem, Süper Lig’in yanı sıra UEFA organizasyonlarında da görev alıyor ve büyük maçlarda sıkça düdük çalıyor.

SÜPER LİG 9. HAFTANIN HAKEMLERİ

Merkez Hakem Kurulu’nun listesine göre pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçında Halil Umut Meler, Beşiktaş – Başakşehir maçında ise Ümit Öztürk görev yapacak.

DERBİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Derbi bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.