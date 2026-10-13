Galatasaray Barselona maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Barselona maç saati kaç?

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Galatasaray - Barcelona maç saati kaç sorusu, karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Futbolseverler, dev randevuyu kaçırmamak için maçın hangi gün ve saatte başlayacağını, hangi kanaldan yayınlanacağını ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? GALATASARAY - BARCELONA MAÇ SAATİ KAÇ?

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği dev randevu öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Galatasaray - Barcelona maçının tarihi, saati ve tüm detaylar...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Galatasaray, Avrupa'daki ilk galibiyetini taraftarı önünde Barcelona karşısında almak istiyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇ SAATİ KAÇ?

Dev mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Bu saat, İspanya saatiyle 21.00'e denk geliyor. Devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte karşılaşmanın 23.55 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Zemini kısa süre önce tamamen yenilenen stadyum, sarı-kırmızılı taraftarların coşkulu desteğiyle Barcelona'yı zorlu bir atmosferde karşılayacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor. Kanal ayrıca Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasında düdük, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida'da olacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. VAR'da ise Marco Di Bello görev alacak.

İKİ TAKIMIN MAÇ ÖNCESİ DURUMU

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon deplasmanında 3-1 mağlup olarak başlayan Galatasaray, hafta sonu Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek moral buldu. Barcelona ise turnuvaya Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başladı ve LaLiga'da 8 maçta 8 galibiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Barcelona 6 galibiyet alırken, Galatasaray'ın tek zaferi 1994'te İstanbul'da 2-1'lik skorla geldi.