Galatasaray Barselona maçı hakemi kim, Galatasaray Barselona maçını kim yönetiyor, Galatasaray Barselona VAR hakemi kim?

Galatasaray - Barcelona maçını kim yönetiyor, VAR hakemi kim? UEFA'nın açıkladığı atamalarla birlikte, dev mücadelede görev alacak orta hakem, yardımcı hakemler ve VAR ekibinde yer alacak isimler merak konusu oldu. Hakemin daha önce Türk takımlarının maçlarında görev yapıp yapmadığı ve Galatasaray ile Barcelona karnesi de taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçının hakemi kim, VAR odasında kimler görev yapacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Barcelona maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor, VAR hakemi kim? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk ediyor. Dev karşılaşma öncesinde UEFA, mücadelede görev alacak hakem ekibini açıkladı. Sarı-kırmızılıların Katalan devini ağırlayacağı maçta düdük İtalyan hakem Marco Guida'da olacak. İşte Galatasaray - Barcelona maçının hakem kadrosuyla ilgili tüm detaylar...

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Deneyimli İtalyan hakem, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabı ikinci haftasında oynanacak bu kritik mücadelede orta hakem olarak görev yapacak.

YARDIMCI HAKEMLER KİM?

Marco Guida'nın yardımcılıklarını, yine İtalya Futbol Federasyonu'ndan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Fabio Maresca görev alacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Barcelona mücadelesinde VAR odasında da İtalyan hakemler yer alacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Marco Di Bello olurken, AVAR görevini ise Aleandro Di Paolo üstlenecek. Böylece maçta sahadaki ve VAR odasındaki tüm hakem ekibi İtalyan isimlerden oluşacak.

MARCO GUIDA KİMDİR?

Marco Guida, İtalya'nın deneyimli FIFA kokartlı hakemlerinden biri olarak biliniyor. Uzun yıllardır İtalya Serie A'da görev yapan Guida, UEFA organizasyonlarında da çok sayıda karşılaşmada düdük çaldı. Galatasaray - Barcelona maçı, İtalyan hakemin Avrupa kupalarındaki önemli görevlerinden biri olacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz izlenebilirken, Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. Televizyon başında olamayanlar ise karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı izleyebilecek.