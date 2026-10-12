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Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, Şampiyonlar Ligi öncesinde en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Yenilenen zemininde Katalan devini konuk edecek Galatasaray, taraftarının desteğiyle Avrupa arenasında tarihi bir gece yaşamayı hedefliyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz yayınlanacak mı ve hangi kanaldan izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV RANDEVU

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın akşam Avrupa futbolunun devlerinden Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük heyecanla beklediği karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte Galatasaray - Barcelona maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, yarın 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, Katalan devi karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa'da önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk düdük, Avrupa genelindeki diğer karşılaşmalarla aynı saatte çalacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev randevuyu herhangi bir abonelik gerektirmeden televizyon başından izleyebilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Kanal ayrıca Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında izleme imkânı olmayan futbolseverler, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek. Platformun internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla maç canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Kısa süre önce zemini tamamen yenilenen stadyum, Avrupa'nın en zorlu deplasmanları arasında gösterilen atmosferiyle Barcelona'yı karşılamaya hazırlanıyor.

BARCELONA'DA RAPHİNHA YOK

Barcelona'da Brezilyalı yıldız Raphinha, Galatasaray karşılaşmasında forma giymeyecek. Teknik direktör Hansi Flick, oyuncunun sakat olmadığını ancak geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle risk almak istemediklerini açıkladı. Katalan ekibinin hücumdaki önemli silahlarından birinin eksikliği, sarı-kırmızılılar açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNÜYOR

Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında PFDK cezası nedeniyle kenarda yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Barcelona maçında yeniden takımının başında olması bekleniyor. PFDK cezaları yalnızca yurt içi müsabakaları kapsadığı için deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevuda kulübede yer alabilecek.