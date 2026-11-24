Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri, maç kadrosunda yer alamayacak futbolcular ve sakatlık durumları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray Aston Villa maçında kimler eksik, sakat veya cezalı? Galatasaray ve Aston Villa'nın muhtemel 11'inde hangi futbolcular bulunuyor? İşte karşılaşma öncesinde kadrolara ilişkin merak edilenler...

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇ KADROSU

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa karşısında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Rafael Leao'nun tedavileri devam ettiği için İngiliz temsilcisine karşı forma giymesi beklenmiyor.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in durumu ise maç günü yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek. Dizinden operasyon geçiren futbolcunun karşılaşmada görev alıp alamayacağı, teknik heyetin son değerlendirmesine bağlı olacak.

Galatasaray'da sakatlıkların yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan oyuncular da Aston Villa maçında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak isimler arasında bulunuyor.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Galatasaray'da Aston Villa karşılaşması öncesinde tedavileri devam eden futbolcular Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Rafael Leao olarak açıklandı. Victor Osimhen'in karşılaşmadaki durumu ise henüz netleşmedi.

UEFA kadrosunda bulunmadıkları için Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY ASTON VILLA MUHTEMEL 11

Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün.

Aston Villa: Z. Suzuki, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Leon Goretzka, Alysson, Johan Manzambi, Emiliano Buendia, Nicolas Jackson.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20.45 olarak açıklandı. Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

GALATASARAY VE ASTON VILLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört haftanın ardından Aston Villa 9 puanla 6. sırada, Galatasaray ise 6 puanla 18. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki ilk iki karşılaşmasında Sporting'e deplasmanda 3-1, Barcelona'ya ise sahasında 4-1 mağlup oldu. Sonraki haftalarda Lille'i deplasmanda 4-2, Stuttgart'ı kendi sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 6'ya çıkardı.

Aston Villa ise ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 yendi. İngiliz temsilcisi, sonraki karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 6-0, Viking'i 3-1 mağlup etti. Dördüncü haftada Barcelona deplasmanında 3-0 kaybeden Aston Villa, 9 puanda kaldı.

Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç galibiyete ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce organizasyonda yakaladığı en uzun galibiyet serisini tekrarlama fırsatı bulacak.