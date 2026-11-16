Galatasaray - Aston Villa maçı nerede oynanacak, RAMS Park'ta mı oynanacak, Başakşehir stadında mı oynanacak?

Taraftarlar "Galatasaray - Aston Villa maçı RAMS Park'ta mı, Başakşehir'de mi oynanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Galatasaray'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Aston Villa maçının oynanacağı stadyuma ilişkin Galatasaray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın programdaki stadı RAMS Park olarak görünüyor. Aston Villa'nın taraftarları için yayımladığı bilet duyurusunda da karşılaşmanın RAMS Park'ta oynanacağı yer alıyor. Ancak Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmasının ardından Aston Villa maçının da başka bir stada taşınıp taşınmayacağı merak ediliyor.

RAMS PARK'TA NE OLDU?

Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, çalışmaların tamamlanması için zaman kazanmak amacıyla 21 Kasım'daki Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama kararı aldı. Kulüp, zeminin mevcut durumuna ilişkin teknik bir rapor paylaşmadı. Çalışmaların Aston Villa maçına kadar tamamlanıp tamamlanmayacağı da belli değil.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında yer alıyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Aston Villa maçının TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanması planlanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar 6 puan topladı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray