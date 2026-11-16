Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray - Aston Villa maçı nerede oynanacak, RAMS Park'ta mı oynanacak, Başakşehir stadında mı oynanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray - Aston Villa maçı nerede oynanacak, RAMS Park'ta mı oynanacak, Başakşehir stadında mı oynanacak?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Samsunspor ile oynayacağı lig maçını RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşımasının ardından, Aston Villa maçının nerede oynanacağı da merak konusu oldu.

Taraftarlar "Galatasaray - Aston Villa maçı RAMS Park'ta mı, Başakşehir'de mi oynanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Galatasaray'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Aston Villa maçının oynanacağı stadyuma ilişkin Galatasaray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın programdaki stadı RAMS Park olarak görünüyor. Aston Villa'nın taraftarları için yayımladığı bilet duyurusunda da karşılaşmanın RAMS Park'ta oynanacağı yer alıyor. Ancak Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmasının ardından Aston Villa maçının da başka bir stada taşınıp taşınmayacağı merak ediliyor.

RAMS PARK'TA NE OLDU?

Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, çalışmaların tamamlanması için zaman kazanmak amacıyla 21 Kasım'daki Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama kararı aldı. Kulüp, zeminin mevcut durumuna ilişkin teknik bir rapor paylaşmadı. Çalışmaların Aston Villa maçına kadar tamamlanıp tamamlanmayacağı da belli değil.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında yer alıyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Aston Villa maçının TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanması planlanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar 6 puan topladı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok yayını faciayla bitti! İşte son sözleri
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Havada kabus anları: Herkesi uçaktan indirin
Narkotik köpeği Dangal yine iş başında! Kamyondan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan çıkana bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...55

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor

İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de ilgilendiriyor
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için
Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi
Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti
Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

Alina Boz'dan güldüren isyan: Bu işte bir terslik var
Husiler kritik boğazda kontrolü ele geçirdi! Zafer kutlaması yaptılar

Ayaklarında terlikle düşmanı püskürttüler! Zaferi böyle kutladılar
Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz

Demet Özdemir'e Aybüke Pusat soruldu! Yanıtı çok net