Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, iç sahada üst üste ikinci galibiyetini alarak üst tura yükselme yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. İşte Galatasaray Aston Villa maçına dair merak edilenler.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Aston Villa maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğini arkasına alarak İngiliz ekibi karşısında 3 puan arayacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçının yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını TRT 1 ekranlarından yayınlayan TRT'nin bu karşılaşmayı da şifresiz olarak ekrana getirmesi bekleniyor. Kesin yayın bilgisi, maç tarihi yaklaştıkça netlik kazanacak.

GALATASARAY STUTTGART'I YENDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart'ı mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetinde Rus yıldız Aleksey Batrakov'un attığı 2 gol belirleyici oldu. Batrakov, bu gollerle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükselterek gol krallığı yarışında zirvedeki isimler arasına girdi.

ASTON VILLA SON MAÇINDA NE YAPTI?

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İspanya'da Barcelona'ya konuk oldu. İngiliz ekibi, Galatasaray maçı öncesinde Premier Lig'deki mücadelesini de sürdürecek.

GALATASARAY'IN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Aston Villa maçından önce Süper Lig'deki mücadelesini sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, ardından A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları nedeniyle verilecek milli araya girecek.