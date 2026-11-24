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Galatasaray Aston Villa ilk 11'ler açıklandı. Okan Buruk'un Aston Villa karşısına nasıl bir kadroyla çıkacağı ve İngiliz ekibinin sahaya hangi isimlerle başlayacağı merak ediliyordu. Galatasaray Aston Villa maçının ilk 11'leri, TRT 1 yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde.

GALATASARAY İLK 11

ASYON VİLLA İLK 11



GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

TRT 1'i dijital platformlarda bulmak isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D Smart 26, Tivibu 22, Kablo TV 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde güncel listeye göz atmakta fayda var.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, Galatasaray Aston Villa maçında düdüğü Alman hakem Daniel Siebert'e emanet etti.

Siebert'in yardımcılıklarını yine Almanya'dan Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Badstübner olarak belirlendi.