Galatasaray 7-0 Fenerbahçe gerçek mi, Galatasaray Fenerbahçe’yi 7-0 yendi mi?

Fenerbahçe 7-0 Galatasaray gerçek mi sorusunun yanıtı ise hangi takımlara bakıldığına göre değişiyor. Erkek futbolunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı en farklı galibiyeti 6-0 iken, kadın futbolunda sarı-lacivertliler Galatasaray'ı 7-0 mağlup etmeyi başardı. Ezeli rekabetin iki farklı 7-0'ı ne zaman yaşandı, maçlarda neler oldu? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY 7-0 FENERBAHÇE GERÇEK Mİ?

Evet, gerçek. Galatasaray, 12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 7-0 mağlup etti. Kadıköy'deki Union Club sahasında oynanan bu maç, kayıtlara Fenerbahçe 0-7 Galatasaray olarak da geçiyor. Bu skor, erkek futbolunda iki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlardaki en farklı sonuç olma özelliğini koruyor.

7 KİŞİYLE 7-0 HİKAYESİ

Maçın en çok konuşulan yanı, takımların sahaya eksik kadrolarla çıkması. Kaynaklara göre o gün İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle deniz seferleri aksadı ve bazı Galatasaraylı futbolcular Kadıköy'e geçemedi. Galatasaray maça 6, Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla başladı. 10. dakikada bir Galatasaraylı oyuncunun yetişmesiyle sarı-kırmızılılar 7 kişiye çıktı. İlk yarının ortalarında Fenerbahçe kalecisi Ali Sait'in sakatlanarak oyundan çıkması üzerine sarı-lacivertli oyuncular sırayla kaleye geçmek zorunda kaldı.

MAÇIN DETAYLARI HÂLÂ TARTIŞMALI

1911'deki maçın sahadaki oyuncu sayıları konusunda farklı anlatımlar bulunuyor. Bazı kaynaklar Galatasaray'ın maçı 7 kişiyle tamamladığını yazarken, bazı Fenerbahçe tarihçileri iki takımın oyuncu sayısının birbirine daha yakın olduğunu öne sürüyor. Ancak skorun 7-0 olduğu konusunda bir tartışma yok. Galatasaray'ın kurucularından Celal İbrahim bu maçta 4 gol atarak derbi tarihinde bir maçta en çok gol atan oyuncular arasına adını yazdırdı.

FENERBAHÇE 7-0 GALATASARAY GERÇEK Mİ?

Erkek futbolunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 7-0 yendiği bir maç bulunmuyor. Ancak kadın futbolunda böyle bir skor yaşandı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, iki kulübün kadın takımları arasında 7 Aralık 2021'de oynanan ilk resmi derbide deplasmanda Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti. Bu sonuç, kadınlar derbisinin bugüne kadarki en farklı skoru olarak kayıtlarda yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN EN FARKLI GALİBİYETİ 6-0

Erkek futbolunda Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyeti 6-0'lık skorla geldi. Sarı-lacivertliler, 6 Kasım 2002'de Süper Lig'de oynanan karşılaşmada ezeli rakibini 6-0 yenerek derbi tarihine geçti. Bu maç, Fenerbahçe taraftarlarının hafızasında bugün de özel bir yere sahip.

DERBİDE DİĞER FARKLI SKORLAR

Ezeli rekabette farklı skorlu başka maçlar da bulunuyor. Galatasaray, 18 Aralık 1960'ta Fenerbahçe'yi 5-0 yendi ve bu maçta Metin Oktay 4 gol attı. Galatasaray ayrıca 20 Kasım 1910'da da Fenerbahçe'yi 5-0 mağlup etmişti. İki takım arasındaki ilk maç ise 17 Ocak 1909'da oynandı ve Galatasaray'ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

DERBİ YENİDEN NEDEN GÜNDEMDE?

7-0'lık maçlar, Fenerbahçe'nin 14 Ekim 2026'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenilmesinin ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Ağır mağlubiyet sonrası sosyal medyada sarı-lacivertlilerin tarihindeki farklı yenilgiler ve derbi tarihinin en farklı skorları geniş yer buldu. İki takım erkeklerde en son 26 Nisan 2026'da Süper Lig'de karşılaştı ve maçı Galatasaray 3-0 kazandı.