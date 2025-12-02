Gazeteci Furkan Karabay, 15 Mayıs 2025 tarihinde gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Karabay hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamaları yöneltildi. Peki, Furkan Karabay çıktı mı, tahliye oldu mu? Mahkeme Furkan Karabay için ne karar verdi? Furkan Karabay kimdir? Detaylar haberimizde...

FURKAN KARABAY ÇIKTI MI?

Furkan Karabay, 15 Mayıs 2025 tarihinde gözaltına alınmasının ardından aynı gün tutuklanmış bir gazetecidir. Tutukluluk gerekçesi olarak, sosyal medya paylaşımları ve YouTube içerikleri gösterilmiş, özellikle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamaları öne çıkarılmıştır.

FURKAN KARABAY TAHLİYE OLDU MU?

Tutuklu bulunan Karabay, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Mahkeme salonuna girişte meslektaşları ve sevenleri tarafından alkışlarla karşılanan Karabay, jandarma eşliğinde kelepçeli şekilde salona alındı. Duruşma, taraf avukatlarının hazır bulunduğu ortamda saat 12:31'de kimlik tespitiyle başladı.

Karabay, iddianameyi yırttı, savunmayı reddetti

Savunma için kürsüye çıkan Karabay, elindeki iddianameyi yırtarak, "Savunma yapmayı reddediyorum. Mahkemeleri protesto ediyorum" dedi. Karabay, son aylarda gazeteciler, gençler ve öğrenciler hakkında tutuklama kararları veren ve eksiklerle dolu iddianameleri kabul eden mahkemeleri de eleştirdi.

MAHKEME FURKAN KARABAY İÇİN NE KARAR VERDİ?

Furkan Karabay'ın yargılandığı dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülmektedir. Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargı sürecini başlatmıştır. 2025 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen duruşmada Karabay, elindeki iddianameyi yırtarak savunmayı reddetmiştir. Mahkeme, bu davranış üzerine tutukluluğun devamına karar vermiştir.

Karabay hakkında altı yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. İddianamede, Karabay'ın sosyal medya paylaşımları ve YouTube videoları "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçları kapsamında değerlendirilmiştir.

Duruşmada ara verilmesinin ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada Karabay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", üç kez zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Karabay, mütalaaya karşı beyan vermeyi de reddetti.

Mahkeme, duruşma sonunda Furkan Karabay'ın tahliyesine karar verdi. Karabay, 201 gündür tutuklu bulunuyordu.

FURKAN KARABAY NEDEN TUTUKLANDI?

Furkan Karabay'ın tutuklanmasının temel nedeni, sosyal medya paylaşımları ve YouTube içerikleridir. İddianamede yer alan suçlamalar şunlardır:

Cumhurbaşkanına hakaret

Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme

Karabay'ın iddianamesinde, İstanbul Başsavcılığı'nı eleştiren tweet'leri ve sosyal medya paylaşımları delil olarak gösterilmiştir. Ayrıca Karabay'ın bazı videolarında kamu görevlilerine yönelik eleştiriler ve yorumlar bulunması, savcılık tarafından suç unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Bu suçlamalar sonucunda, Karabay hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. Tutuklanma süreci, gazetecinin bağımsız ve eleştirel haber anlayışının ceza hukuku ile karşı karşıya geldiğini göstermektedir.

FURKAN KARABAY KİMDİR?

Furkan Karabay, 1996 doğumlu bir Türk gazetecidir ve 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Galatasaray Üniversitesi mezunu olan Karabay, İstanbul'da yaşamaktadır. Gazetecilik kariyerine Gerçek Gündem ve 10Haber gibi medya kuruluşlarında başlamış, genç yaşına rağmen dikkat çeken haberlere imza atmıştır.