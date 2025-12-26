Furkan Demir kimdir, gözaltına mı alındı? Furkan Demir neden gözaltına alındı?

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran yasa dışı bahis soruşturması genişleyerek sürerken, gözaltı kararı verilen futbolcular arasında yer alan Furkan Demir de kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Alt liglerdeki kariyeriyle tanınan Demir'in kim olduğu, hangi kulüpte forma giydiği ve neden soruşturma kapsamına alındığı merak edilirken, "Furkan Demir kimdir, gözaltına mı alındı, hangi iddialarla karşı karşıya?" soruları gündemin üst sıralarına taşındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FURKAN DEMİR KİMDİR?

Furkan Demir, 16 Nisan 1998 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Türk futbolcudur. Profesyonel kariyerini alt liglerde sürdüren Demir, son olarak Diyarbakır Spor A.Ş. kadrosunda yer almaktadır.

Kulübüyle olan sözleşmesi 12 Eylül 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Furkan Demir, futbol kariyeriyle birlikte adı son dönemde kamuoyuna yansıyan soruşturma kapsamında gündeme gelmiştir.

FURKAN DEMİR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Furkan Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Demir'in de bulunduğu toplam 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

FURKAN DEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre Furkan Demir, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, bazı futbolcuların kendi takımlarının maçlarına, rakip takım lehine bahis oynadığı tespit edildi. Bu kapsamda Furkan Demir'in de aralarında bulunduğu 14 futbolcunun, 7258 sayılı Kanun, 6222 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında değerlendirmeye alındığı bildirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında şu kişiler yer alıyor:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur (eski Galatasaray yöneticisi)

ve toplamda 29 şüpheli

Yetkililer, soruşturmanın MASAK raporları, HTS kayıtları, banka hareketleri ve dijital incelemeler doğrultusunda derinleştirilerek sürdürüldüğünü bildirdi.