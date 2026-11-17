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Sözcü Tv'ye yönelik düzenlenen polis operasyonunun ardından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gündeme geldi. Kanal binasında mahkeme kararı doğrultusunda arama yapılırken Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kanala kayyum olarak atandığı belirtildi. Gelişmelerin ardından Funda Tuncer Sıdalı'nın hayatı, kariyeri ve gözaltına alınma nedeni merak konusu oldu. Peki, Funda Tuncer Sıdalı kimdir? Sözcü TV YK Başkanı Funda Tuncer Sıdalı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FUNDA TUNCER SIDALI KİMDİR?

Funda Tuncer Sıdalı, Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan medya yöneticisidir. Sözcü Medya Grubu bünyesinde reklam alanında çeşitli görevler üstlenen Sıdalı, daha önce Sözcü Reklam Grup Başkanlığı görevinde bulundu. Reklam sektörünün meslek kuruluşlarında da görev alan Sıdalı, İnteraktif Reklamcılık Derneğinin 2025-2026 dönemi yönetim kuruluna Estetik Yayıncılık AŞ'yi (Sözcü) temsilen seçildi.

Sıdalı'nın kariyerinde aldığı ödüller de bulunuyor. Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) kuruluşunun 20. yılı kapsamında 2018 yılında düzenlenen etkinlikte, dönemin Sözcü Reklam Grup Başkanı olan Sıdalı'ya Üstün İnsan Ödülü verildi. Ödül, LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer tarafından takdim edildi. Törende açıklama yapan Sıdalı, ödülü çalıştığı Sözcü gazetesi adına aldığını ifade etti.

Sözcü Medya Grubu'nun 2026 yılındaki kurumsal etkinliklerinde de Reklam Grup Başkanı olarak adı geçen Sıdalı, 17 Kasım 2026 tarihinde Sözcü TV'ye yönelik operasyonla yeniden gündeme geldi. Basına yansıyan haberlerde Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı belirtildi.

FUNDA TUNCER SIDALI KAÇ YAŞINDA?

Funda Tuncer Sıdalı'nın doğum tarihine ilişkin kamuoyuna açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

FUNDA TUNCER SIDALI NERELİ?

Funda Tuncer Sıdalı'nın memleketine ilişkin doğrulanmış bir biyografik bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil.

FUNDA TUNCER SIDALI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Funda Tuncer Sıdalı'nın 17 Kasım 2026 sabahında Sözcü TV'ye yönelik gerçekleştirilen polis operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon sırasında polis ekipleri, mahkeme kararı doğrultusunda kanal binasında arama yaptı.

Sıdalı'nın hangi somut suçlama kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bir resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle gözaltı kararının gerekçesine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

SÖZCÜ TV'YE KAYYUM MU ATANDI?

Sözcü TV'ye yönelik operasyonun ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kanala kayyum olarak atandığı belirtildi. Operasyon kapsamında yaşanan gelişmelerle birlikte kanalın yönetimine ilişkin süreç de gündeme geldi.