Funda Eryiğit'in eşi kim? Bir Başkadır'ın Ruhiye'si Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Funda Eryiğit'in eşi yönetmen ve senarist Berkun Oya. İkili, Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır'ın hazırlıkları sırasında tanıştı ve 29 Mart 2023'te evlendi.

Çift bu hafta yine aynı diziyle gündemde. Bir Başkadır'ın dört bölümlük ikinci sezonu, ilk sezondan altı yıl sonra 12 Kasım 2026'da Netflix'te yayına girdi. Eryiğit yeni sezonda da Ruhiye'yi oynuyor; senaryoyu yine Berkun Oya yazdı, diziyi o yönetti ve yapımcıları arasında da o var.

FUNDA ERYİĞİT'İN EŞİ KİM?

Funda Eryiğit'in eşi, Bir Başkadır'ın yaratıcısı Berkun Oya. Tiyatro yazarı ve yönetmen olarak tanınan Oya, oyuncuyla dizinin oyuncu görüşmelerinde tanıştı. Eryiğit sonradan anlattığına göre ilk görüşmede Oya'nın kendisiyle flört eder gibi davrandığını fark etmiş, onu biraz alışılmadık bulduğu için de bir süre kararsız kalmıştı.

Çiftin Mayıs 2023'te bir oğlu oldu.

FUNDA ERYİĞİT NE ZAMAN EVLENDİ?

Funda Eryiğit, Berkun Oya ile 29 Mart 2023'te evlendi. Yaklaşık iki buçuk yıllık birlikteliğin ardından kıyılan nikaha yalnız aileleri ile yakın arkadaşları katıldı. Eryiğit o sırada yedi aylık hamileydi; bebek iki ay sonra dünyaya geldi.

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kadir Has Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uluslararası ilişkiler okudu, sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne geçti.

Televizyonda ilk geniş seyirciye Canım Ailem (2008-2010) ile ulaştı. Karadayı ile Poyraz Karayel'de oynadı, sinemada Tereddüt (2016) ve Aden (2018) filmlerinde rol aldı. Tereddüt ile Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

Sahnede de ödül aldı. 2019'da Fotoğraf 51 oyunundaki rolüyle 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. 2021'de Diyalog ile yönetmenliği de denedi.

FUNDA ERYİĞİT KAÇ YAŞINDA?

Funda Eryiğit 42 yaşında. 1984'te doğdu.

FUNDA ERYİĞİT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Funda Eryiğit'in oynadığı televizyon dizileri arasında Canım Ailem, İstanbul'un Altınları, Uçurum, Eski Hikaye, Karadayı, Gecenin Kraliçesi, Poyraz Karayel, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Can Kırıkları, Son Yaz ve Ben Onun Annesiyim var.

İnternet dizilerine 2020'de Hakan: Muhafız ve Bir Başkadır ile başladı; ardından Cici, Boğa Boğa, Kül ve Adsız Aşıklar geldi. Bunların içinde en çok konuşulanı, Ruhiye rolüyle oynadığı Bir Başkadır oldu.