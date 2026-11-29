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Fuat Güner, MESAM'ın 40. kuruluş yıl dönümü gecesine sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele geldi. MFÖ'nün 78 yaşındaki kurucu üyesi, kendisinden 35 yaş küçük Gezeroğlu ile ilk kez bir davette birlikte görüntülendi.

Gece, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nin Rumeli Salonu'nda yapıldı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) kuruluşunun 40. yılı için düzenlenen davette toplam 35 ödül verildi; Fazıl Say ile Ahmet Selçuk İlkan'ın yanı sıra Mabel Matiz, Sagopa Kajmer, Yusuf Hayaloğlu ve Aydilge de geceye katılan isimler arasındaydı.

FUAT GÜNER KİMDİR?

Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte MFÖ'yü kuran müzisyen. Grubun adı, üç üyenin adlarının baş harflerinden oluşuyor. Grupta gitar çalıyor, şarkılarda vokal yapıyor.

MFÖ'nün ilk albümü "Ele Güne Karşı Yapayalnız" 1984'te çıktı. Grup Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda iki kez temsil etti; 1985'te "Diday Diday Day" ile 14., 1988'de "Sufi" ile 15. sırayı aldı. Güner'in yazdığı şarkılar arasında "Olmuyor Olamıyor", "Sevdim Bir Kere" ve "Para Gelince Aşka" var. "Ele Güne Karşı", "Nerdeyiz", "Neye Niyet Neye Kısmet" ve "Uç Oldum" ise Alanson'la ortak imzayı taşıyor.

Grubun dışında da çalıştı. İlk solo albümü "Aziz Fuat Güner" 1999'da yayımlandı, ikincisi "Dinleyene Aşk Olsun" 2010'da geldi. TRT'nin "Koltuk Sevdası" dizisinde oynadı, 2007'de de "Şarkı Söylemek Lazım" adlı yarışmada jüri koltuğuna oturdu.

FUAT GÜNER NEDEN GÜNDEMDE?

Güner'in sevgilisiyle el ele çekilen ilk fotoğrafları 27 Kasım gecesi yayımlandı. Ertesi gün MESAM gecesinden yeni kareler geldi ve çift kameralara birlikte poz verdi. 28 Kasım'da birçok gazete aradaki yaş farkını başlığa taşıdı. 29 Kasım sabahı da Güner'in adı Google'da yükselen aramalar arasına girdi.

Müzisyen birkaç gün önce de konuşulmuştu. 24 Kasım'da yayımlanan röportajında, Özkan Uğur'un ölümünden sonraki dönemi anlattı ve bir süre ellerine gitar almak gelmediğini söyledi.

FUAT GÜNER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Fuat Güner'in sevgilisinin adı Yasemin Gezeroğlu. Gezeroğlu, Güner'den 35 yaş küçük. Çift, MESAM gecesinden önce bir davette birlikte görülmemişti.

FUAT GÜNER KAÇ YAŞINDA?

Fuat Güner 78 yaşında. 1 Nisan 1948'de doğdu, yani nisanda 79'una girecek.

FUAT GÜNER NERELİ?

Fuat Güner İstanbullu. Asıl adı Aziz Fuat Güner; ilk solo albümüne de bu adı verdi. Babası fotoğraf sanatçısı Sami Güner'di.

Mazhar Alanson ile ortaklığı MFÖ'den çok önce, 1965'te Kaygısızlar grubunda başladı. Barış Manço bir dönem bu grubun solistliğini yaptı. Güner 1971'de Kurtalan Ekspres'te çaldı, 1973'te Alanson'la "Mazhar-Fuat" adıyla "Türküz Türkü Çağırırız"ı çıkardı; 1976'da İpucu Beşlisi'yle "Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk" plağını yaptı, 2001'de de D.E.F. adlı projeyle "Beatles Alaturka" albümünde çaldı.

Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Alanson ile Güner, onun ölümünün ardından MFÖ'yü ikisi sürdürme kararı aldı.