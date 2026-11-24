MFÖ'nün kurucularından Fuat Güner, konuk olduğu "Cansu ile Birlikte Keyifli" programında grup arkadaşı Özkan Uğur'un ölümünden sonra yaşadıklarını anlattı. Güner, Mazhar Alanson'la birlikte iki yıl boyunca müzikten uzak kaldıklarını, bu sürede sahneyi tamamen bırakmayı bile konuştuklarını söyledi.

İKİ YIL ELİNE GİTAR ALMADI

Güner, o dönemi şu sözlerle anlattı: "Hâlâ içimizde müzik yapma arzusu taşımak hoş bir şey. Ama Özkan'ın vefatından sonra iki sene bayağı küstük. Vallahi elimize gitar almak gelmedi. Tamamen sahneyi bırakalım mı, bırakmayalım mı? Ama konuşmalarının sonunda bırakmayalım çıktı."

Usta müzisyen, grubun yoluna devam edeceğini de "Hâlâ Mazhar'la planladığımız sürprizlerimiz var" sözleriyle duyurdu.

KAVGALARI ÖZKAN UĞUR BİTİRİRDİ

Güner, üçlünün arasındaki dengeyi de anlattı. Posta'nın aktardığı sözlerinde müzisyen, "Daha çok biz Mazhar'la kavga ederdik. Özkan çok tatlıdır, çok şekerdir. Aramızdaki yumuşatıcı oydu. Biz şimdi diyeceğimizi diyelim de Özkan nasıl olsa barıştırır derdik" dedi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un adlarının baş harflerinden oluşan MFÖ, "Ele Güne Karşı" ve "Güllerin İçinden" gibi şarkılarla Türk pop müziğinin en sevilen gruplarından biri oldu; Türkiye'yi iki kez Eurovision'da temsil etti. Grubun bas gitaristi olan, oyunculuğuyla da tanınan Özkan Uğur, Temmuz 2023'te hayatını kaybetmişti.

ŞARKILARINI AJDA PEKKAN VE TARKAN SÖYLEYECEK

Güner programda, MFÖ şarkılarının başka sanatçılar tarafından seslendirildiği bir albümün hazırlandığını da açıkladı. Güner, "Bizim şarkılarımızı Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan, Sertab Erener, Aleyna Tilki, Sıla, Athena, Edis, Karsu gibi isimlerden oluşan bir kadro söylüyor. Yüzde 80'i bitti" dedi.

Müzisyen, Mazhar Alanson'la yeni şarkılar yapabileceklerini de sözlerine ekledi.