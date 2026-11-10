Fransa Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

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Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te Bordeaux'daki Stade Atlantique'te oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ay yıldızlılar, gruptaki ilk maçta yenildiği Fransa karşısında rövanş arayacak. İşte Fransa Türkiye maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Türkiye maçı, Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde oynanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA?

Fransa Türkiye maçı, Bordeaux'daki Stade Atlantique'te oynanacak. Sponsorluk adıyla Matmut Atlantique olarak da bilinen stadyum, 2015 yılında açıldı ve yaklaşık 42 bin seyirci kapasitesine sahip. Stadyum, EURO 2016 maçlarına da ev sahipliği yapmıştı.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Türkiye maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fransa Türkiye maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı ATV ekranlarından takip edebilir. ATV uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için maç 4A uydusundan da izlenebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Fransa Türkiye maçı şifresiz yayınlanacak. ATV, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

FRANSA TÜRKİYE İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynadığı ilk maçta mağlup oldu. Ay yıldızlılar, Bordeaux'da oynanacak rövanş maçında gruptaki kötü gidişi durdurmayı hedefleyecek.

TÜRKİYE GRUPTA HANGİ TAKIMLARLA OYNUYOR?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele ediyor. Türkiye, gruptaki ilk maçlarında Fransa, İtalya ve Belçika'ya yenildi. Belçika'daki maçı Belçika 3-0, Bursa'daki maçı ise İtalya 4-1 kazanmıştı.

TÜRKİYE'NİN BİR ÖNCEKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Fransa maçından önce 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Belçika maçı da ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.