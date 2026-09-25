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A Milli Futbol Takımı'nın zorlu rakibi Fransa, Kocaeli'deki mücadele öncesinde yine gündemin merkezinde. "Fransa Teknik Direktörü kim, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane mı?" soruları, kritik karşılaşma öncesinde arama motorlarında öne çıkıyor. Fransa'nın kulübesindeki isim ve teknik ekibe ilişkin merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

FRANSA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM, FRANSA TEKNİK DİREKTÖRÜ ZINEDINE ZIDANE MI?

Türkiye-Fransa maçı öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri, horozların kulübesinde kimin oturduğu oldu. Uzun yıllar aynı isimle yola devam eden Fransa'da yaz aylarında önemli bir değişim yaşandı. İşte Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörüne dair merak edilen tüm ayrıntılar.

Evet, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane. Fransa Futbol Federasyonu, 28 Temmuz 2026'da Zidane'ın Didier Deschamps'ın yerine göreve getirildiğini duyurdu ve efsane isimle 4 yıllık sözleşme imzalandı. Deschamps'tan görevi devralan Zidane, Fransa Milli Takımı tarihinin 18. teknik direktörü oldu ve görevine 1 Ağustos itibarıyla resmen başladı.

ZIDANE'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Fransız teknik adamın sözleşmesi 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli. Federasyon, Zidane'ın Fransa'yı 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'nda yönetmesini hedefliyor.

DESCHAMPS DÖNEMİ NASIL SONA ERDİ?

Zidane, Fransa'yı 14 yıl boyunca çalıştıran Deschamps'ın ardından milli takımın başına geçti. Deschamps yönetiminde Fransa 2018 Dünya Kupası'nı ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmış, 2022 Dünya Kupası'nda ikinci olmuş, 2026 Dünya Kupası'nda ise yarı finale kadar yükselmişti. Fransa, 2026 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamladı.

ZIDANE GÖREVE GELİRKEN NE DEDİ?

İmza töreninin ardından konuşan Zidane, Fransa Milli Takımı'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak bu görevi hem büyük bir mutluluk ve gurur hem de önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü, milli takım için büyük hedefleri olduğunu belirtti. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo da atamanın federasyon adına büyük bir gurur olduğunu, efsane bir futbolcu ile yüksek potansiyelli bir takımın yollarının birleştiğini ifade etti.

ZINEDINE ZIDANE'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Zidane, Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yaptıktan ve kulübün rezerv takımını çalıştırdıktan sonra 2016'da A takımın başına getirildi. İspanyol devinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fransa göreviyle birlikte yaklaşık beş yıllık aranın ardından yeniden kulübeye döndü.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE FRANSA İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Zidane, Fransa formasıyla da unutulmaz başarılara imza attı. Efsane isim, milli takımla 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı. Şimdi ise aynı başarıyı kulübede tekrarlamayı hedefliyor.

ZIDANE'IN İLK MAÇI TÜRKİYE KARŞISINDA

Zidane, Fransa'nın başındaki ilk resmi sınavını A Milli Takım karşısında verecek. Horozlar'ın başındaki ilk resmi maçına UEFA Uluslar Ligi'nde Kocaeli Stadı'nda Türkiye karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar ile Fransa arasındaki karşılaşma bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.